Jede*r kann gut mit Geld!

Unter diesem Titel präsentieren das Sozialunternehmen Three Coins und die Arbeiterkammer ihr neues, kostenloses Online-Tool für einen besseren Umgang mit Geld.

Wien (OTS) - Der digitale Wandel verändert die Welt in rasantem Tempo und macht auch vor dem Finanz- und Konsumsystem nicht Halt. Ein guter Umgang mit Geld fällt unter diesen Bedingungen mitunter schwer. Schneller Konsum ist allgegenwärtig. Marketingbotschaften sind immer personalisierter und werden im Minutentakt ausgesendet. Soziale Normen und Gruppendruck werden durch soziale Medien verstärkt. Immer mehr und neuere Zahlungsmethoden erschweren es, den Überblick über die eigenen Ausgaben zu behalten.

Gerade jetzt, wo durch die Teuerungswelle und eine hohe Inflation das Ersparte massiv an Wert verliert, ist der bewusste Umgang mit Geld besonders wichtig. Ein Mangel an Finanzkompetenz stellt dabei eine große Herausforderung dar. Abhilfe schafft das Sozialunternehmen Three Coins in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Wien.

„ Unser neuer Online-Kurs „Gut mit Geld“ gibt allen Teilnehmer*innen die nötigen Werkzeuge an die Hand, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen und das eigene Geldverhalten zu verbessern – kostenlos und unkompliziert “, so Theresa Graf, bei Three Coins für die Entwicklung von „Gut mit Geld“ verantwortlich.

Der gratis Online-Kurs richtet sich an alle Arbeitnehmer*innen – unabhängig von Alter, Tätigkeit, Branche und finanziellem Vorwissen. In vier Modulen lernen die Teilnehmer*innen, warum der richtige Umgang mit Geld so wichtig ist, wie man am besten den Überblick über das eigene Geld und das persönliche Konsumverhalten behält und warum eine finanzielle Absicherung für die Zukunft gerade jetzt so wichtig ist. „Gut mit Geld“ ist ein interaktives Online-Tool, das mit Denkaufgaben, Challenges und Daumenregeln den Umgang mit Geld leicht verständlich, lebensnahe und motivierend verbessern soll und dabei einen großen Schwerpunkt auf Persönlichkeit, Verhalten und Gewohnheiten legt.

„ Mit dem Digitalisierungsfonds fördert die Arbeiterkammer Wien Projekte, die die Digitalisierung im Sinne und zum Nutzen der Arbeitnehmer*innen gestalten. . „Gut mit Geld“ verbindet digitale Kompetenz mit finanzieller Kompetenz und wir freuen uns sehr, diese Initiative zu unterstützen “, so Fridolin Herkommer, Leiter des Büros für digitale Agenden der Arbeiterkammer Wien.

„ Ohne die großartige Unterstützung des Digitalisierungsfonds der Arbeiterkammer hätte das Projekt niemals in diesem Umfang und für alle Arbeitnehmer*innen kostenlos umgesetzt werden können “, bedankt sich Three Coins-CEO Goran Maric. „ Die Vermittlung von Finanzkompetenz ist gerade in schwierigen Zeiten essenziell und es ist schön zu sehen, dass das Online-Tool so gut angenommen wird “, so Maric.

Link zum Online-Tool: www.gutmitgeld.org

Link zu weiterführenden Informationen: shorturl.at/gtvAJ

Über Three Coins:

Three Coins ist ein Sozialunternehmen, das Finanzbildungsprojekte entwickelt und umsetzt. Wir sind der Überzeugung, dass ein guter Umgang mit Geld einer der größten Hebel für Selbstbestimmung, Chancengleichheit und eine gesunde Volkswirtschaft ist. Deshalb vermitteln wir Finanzkompetenz so vielen Menschen wie möglich auf lebensnahe und wirkungsvolle Weise. Um das zu erreichen, arbeiten wir mit der öffentlichen Hand, NGOs und privaten Organisationen zusammen. Unser Angebot umfasst Beratung, Workshops und Formatentwicklung, wie z. B. E-Learning-Tools, Spiele und Bewusstseinskampagnen.



Rückfragen & Kontakt:

Goran Maric E-Mail: goran @ threecoins.org Mobil: 0688 6020 9909