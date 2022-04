„Erwachsenenbildung ist mehr wert!“ – Öffentliche Betriebsversammlungen am 20. April

Kein Ergebnis nach vier KV-Verhandlungsrunden – Aktionen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Nachdem nach insgesamt vier KV-Verhandlungsrunden kein Ergebnis für die etwa 9.000 Beschäftigten in der Österreichischen Erwachsenenbildung (BABE) erzielt werden konnte, tragen die Beschäftigten ihre Forderungen nun an die Öffentlichkeit. Am Mittwoch, den 20. April finden mit Unterstützung der Gewerkschaften GPA und vida in ganz Österreich Betriebsversammlungen im öffentlichen Raum statt. ++++

„Das bisherige Angebot der Arbeitgeber von 3,5 Prozent ist, ausgehend von der für diese Verhandlungsrunde außer Streit gestellte Inflationsrate von 3,12%, unzureichend. Die Beschäftigten der Erwachsenenbildung spüren die aktuell anhaltend hohe Inflation jetzt massiv. Sie waren und sind während der Pandemie mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert und brauchen jetzt dringend eine kräftige Gehaltserhöhung, um sich das tägliche Leben leisten zu können“, so der Verhandlungsleiter der ArbeitnehmerInnen, Nerijus Soukup (Betriebsratsvorsitzender bei Mentor).

Wir laden auch die VertreterInnen der Medien herzlich zu den öffentlichen Betriebsversammlungen ein.

Ort: Mariahilfer Straße, Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Zeit: Mittwoch, 20. April 2022, 9 bis ca. 11 Uhr

