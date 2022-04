Wasserläufer spenden Trinkwasser

Vom 21. bis 28. April findet der internationale “run4WATER 2022” statt: Wieder laufen Tausende für das Menschenrecht auf Trinkwasser.

Wien (OTS) - Letztes Jahr haben sich über 5.000 Menschen im Internet zusammengetan, um anlässlich des Weltwassertags gemeinsam für einen guten Zweck zu laufen. Beim run4WATER haben sie zusammengenommen mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt: fast zweimal rund um die Erde! Hinter dem gemeinsamen Spaß steht ein ernstes Anliegen: Die Wasserläufer:innen werden nicht nur dazu aufgerufen, ihren eigenen Körper frühlingsfit zu machen, sondern gleichzeitig für Trinkwasserprojekte in Afrika zu spenden. “All Profit” – alle profitieren! nennt die Non-Profit-Organisation Viva con Agua ihr Konzept: Kreislauf in Schwung bringen, eigene Bestmarken toppen, gemeinsam Spaß haben und sich für die Gemeinschaft einsetzen, stehen auf der Habenseite all jener, die sich dieser Bewegung anschließen.



“Alle für Wasser – Wasser für alle!” lautet ihr Motto – alle geben ihr Bestes: so schnell und so weit und so viel wie jede:r Einzelne kann. Mit dabei sein können auch ganze Schulen und Unternehmensbelegschaften. 110.000 € sind so letztes Jahr zusammengekommen, womit unter anderem 11 Schulen in der südafrikanischen Provinz Eastern Cape mit sanitären Anlagen ausgestattet werden konnten.



Deshalb ruft Viva con Agua auch in diesem Jahr die Laufwelt dazu auf, sich wieder für Wasser auf die Socken zu machen: Alle, die am run4WATER 2022 teilnehmen wollen – von Gelegenheits- bis Leistungssportler:innen – können sich jetzt auf www.move4water.org kostenfrei anmelden und sich in der Woche zwischen dem 21. und 28. April mit Tausenden Läufer:innen messen. Die Wasserspenden der run4WATER-Aktiven fließen in diesem Jahr nach Uganda, wo Viva con Agua unter anderem Brunnen bauen wird. Weitere Infos



