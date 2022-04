WK Wien: Beliebteste Geschenke zu Ostern

Drei von vier Wienern beschenken zu Ostern jemanden / Gumprecht: „Pokémon, Playmobil und Pop-its sind die beliebtesten Geschenke für Kinder“

Wien (OTS) - „Neben Süßigkeiten freuen sich Kinder an Ostern vor allem über Spielwaren wie Pokémon-Sammelkarten, Playmobil oder auch Pop-its“, sagt Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien. Brett- und Gesellschaftsspiele sind beliebte Geschenke für Ältere.

Rund Dreiviertel Wiener verschenken Osternester

Nach Schokohasen und gefärbten Eiern sind vor allem Spielzeuge, Kinderräder und Kinderbekleidung beliebte Geschenke. „Im Trend liegen vor allem interaktive Spielzeuge sowie Fidget-Toys und Pop-its, weil sie einfach zu bedienen sind“, erklärt Gumprecht. Hochwertiges Spielzeug aus nachhaltigen Rohstoffen wie Holz ist ebenfalls besonders gefragt. Auch „Retro-Spielwaren“, also Spielzeuge, das die Eltern noch aus ihrer Kindheit kennen und nun als Erwachsene verschenken, sind beliebte Geschenke.

Interaktives Spielzeug ist auf dem Vormarsch

Smartes, interaktives Spielzeug funktioniert zwar häufig elektronisch – es lässt den Kindern aber genug Freiraum für verschiedene Spielmöglichkeiten. Es regt Kinder an, selbst aktiv ins Spielgeschehen einzugreifen und Lösungen zu finden – also mit dem Spielzeug zu interagieren. Das ist pädagogisch wertvoll, und fördert spielerisch die Kreativität von Kindern. Zur primären Zielgruppe gehören natürlich Kinder bis 14 Jahre, aber immer mehr Erwachsene greifen für sich selbst zu Spielzeug. Sie investieren in seltene Lego-Sets oder Spielfiguren, kreative Exit-Room- oder Strategiespiele.

Kinder bekommen neue Fahrräder und passende Sommerkleidung

„Der Beginn der warmen Jahreszeit ist auch der Saisonstart für Radtouren. Deshalb werden im Frühjahr natürlich vor allem altersgerechte Kinderräder gekauft“, so Gumprecht. Auch im Kleiderschrank zieht der Sommer ein und die Kinder werden zu Ostern gern mit Softshell- und Übergangsjacken ausgestattet. Und in so manchem Osternest liegen schon Badehose und Sonnenhut.

