CHIESI-GRUPPE 2021 weiter am Wachsen

Umsatz der Chiesi-Gruppe 2021 von 2,42 Mrd. € entspricht Wachstum von 8,6%

Chiesi Österreich als Great Place to Work® zertifiziert und Chiesi-Gruppe zum 10. Mal in Folge als Top-Arbeitgeber Europa ausgezeichnet

Anhaltender Fokus auf Innovation: Chiesi investiert 2021 fast 20% des Umsatzes in F&E

Wachstum auf allen globalen Märkten; China um 22%, USA um >10%

Parma (Italien), Wien (Österreich) 01. April 2022 - Das Wachstum von Chiesi hält an, dem internationalen, forschungsorientierten Pharmakonzern mit Sitz in Parma, Italien, und 30 Tochtergesellschaften weltweit.

Im Jahr 2021 belief sich der Umsatz der Gruppe auf 2,42 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 8,6 % im Vergleich zu 2020 entspricht. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg aufgrund dieses starken Wachstums um 3,9 %. Die Finanzsituation der Gruppe bleibt solide und erreicht eine positive Nettofinanzposition von mehr als 1 Mrd. Euro mit einer Verbesserung von mehr als 0,5 Mrd. Euro im Zeitraum 2021.

Europa ist nach wie vor der größte Markt für Chiesi mit 72 % des Umsatzes (Großbritannien 18%; Deutschland 13%; Italien 11%; andere europäische Märkte 31%), gefolgt von den USA (15%). Auf die übrige Welt entfallen die restlichen 13 % des Gesamtumsatzes. Zwei der führenden Produkte der Gruppe im Bereich der Atemwegserkrankungen trugen rund 1,2 Mrd. € zum weltweiten Umsatz bei. Das führende Asthmapräparat der Gruppe verzeichnete ein Wachstum von fast 2 %: Es wird in 68 Ländern weltweit vertrieben und hält ein Drittel (32 %) des Marktanteils in den fünf führenden europäischen Märkten. Die Umsätze des globalen Portfolios des Unternehmens zur Behandlung seltenen Erkrankungen stiegen von sieben auf 11 % der Gesamteinnahmen.

Ugo Di Francesco, CEO der Chiesi-Gruppe, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: "Ich bin stolz auf die kontinuierlichen globalen Fortschritte der Gruppe, insbesondere in den USA und China, und auf die Schritte zur Diversifizierung unseres Portfolios mit Schwerpunkt auf biologischen Arzneimitteln. Was Chiesi wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie wir die Menschen, die Patienten und den Planeten in den Mittelpunkt unserer Strategie gestellt haben, indem wir unseren Einfluss auf das Leben der Menschen vergrößert und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck deutlich verringert haben."

„Chiesi Österreich ist vor allem in den Bereichen Atemwegserkrankungen und Neonatologie sowie bei einigen seltenen Erkrankungen zu einem wichtigen Partner im Gesundheitssystem geworden. Die Bedürfnisse der Menschen wahrzunehmen und sie auf Ihrem Weg zu begleiten ist das, was uns in der täglichen Arbeit vorantreibt. Wir sind bereits mehrmals als ‚Great Place To Work‘ ausgezeichnet worden, was mich persönlich sehr stolz macht“, sagt

Dr. Christian Woergetter, M.E.S., Geschäftsführer der Chiesi Pharmaceuticals GmbH in Wien.

Innovation für eine nachhaltige Zukunft

Die Ausgaben und Abschreibungen für F&E erreichten 478,8 Mio. €, was 19,8 % des Umsatzes der Gruppe entspricht. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (448,3 Mio. €) ist auf die Intensivierung der klinischen Entwicklungsaktivitäten in Phase III und die Vorbereitungsaktivitäten für verschiedene Projekte in der F&E-Pipeline von Chiesi zurückzuführen.

Die Gruppe hat auch ihre F&E-Pipeline im Bereich der Atemwegserkrankungen durch den Erwerb von UCB im Rahmen einer Lizenzvereinbarung über die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines experimentellen monoklonalen Antikörpers in der klinischen Phase, der Transglutaminase 2 (Enzym, das mit fibrotischen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird) hemmt, bereichert.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen vor kurzem die Investition von 85 Mio. € in den Bau des Biotech Center of Excellence in Parma (Italien) an, das der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von biologischen Produkten gewidmet ist.





Über die Chiesi Gruppe

Chiesi Pharmaceuticals GmbH (vormals Torrex Chiesi Pharma GmbH) ist eine 100%-ige Tochter des italienischen Familienunternehmens Chiesi Farmaceutici S.p.A. und gliedert sich in drei unterschiedliche Geschäftseinheiten.

Die Geschäftseinheit Chiesi Österreich ist verantwortlich für das lokale Business, die Multi-Country-Organisation (MCO) betreut gemeinsam mit Partnern den Vertrieb und das Marketing im Baltikum, Balkan-Region und der GUS-Region. An den CEE-Hub, welcher ebenfalls in Wien angesiedelt ist, berichten sechs 100%ige Tochtergesellschaften (Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Slowenien, Slowakei und die Tschechische Republik).

Die Chiesi-Gruppe ist ein internationaler, forschungsorientierter Pharma- und Gesundheitskonzern mit Hauptsitz in Parma, Italien. Das Unternehmen verfügt über 85 Jahre Erfahrung und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Chiesi erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Arzneimittel in seinen drei Therapiegebieten: AIR (Produkte und Dienstleistungen rund um die Atemwege, für Neugeborene bis ins hohe Alter), RARE (Behandlung von Patienten mit seltenen und sehr seltenen Erkrankungen) sowie CARE (Produkte und Dienstleistungen für den Hospitalbereich und die Pflege zu Hause).

Chiesi ist seit 2019 der weltweit größte B Corp®-zertifizierte Pharmakonzern. Damit sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, verantwortungsvoll in Hinblick auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die Gesellschaft und die Umwelt zu handeln. Als zertifizierte B Corp® wirtschaften wir auf eine neue Art - und zwar im Einklang mit Mensch und Natur. Die Chiesi-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt bis 2035 CO2-neutral zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chiesi.at und www.chiesi.com



