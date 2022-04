Anne Hathaway und Roger Federer verlieren – gegen die Schweizer Natur.

Wien/Zürich (OTS) - Roger Federer bewirbt die Grand Tour of Switzerland. Der globale Markenbotschafter von Schweiz Tourismus ist im neuesten Film der Marketingorganisation gemeinsam mit Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway zu sehen. In diesem neuen Film wird Federer jedoch mit einer unangenehmen Überraschung konfrontiert. Ihm wird gesagt, dass niemand besser ist als der echte Star des Films, die Grand Tour of Switzerland: ein unvergleichlicher Roadtrip, der das Beste der Schweiz in einen unschlagbaren Roadtrip packt. Der Film wird jetzt online auf der ganzen Welt vorgestellt.

Schweiz Tourismus sorgte vor einem Jahr für eine weltweite Sensation, als im damaligen Film Roger Federer von Oscar-Gewinner Robert De Niro flankiert wurde. In Erinnerung bleibt, wie in dem Film der Traum Federers eines Spielfilms über die Schweiz scheitert. De Niro kann von Federer nicht zur Teilnahme bewegt werden, weil er findet, dass die Schweiz einfach nicht dramatisch genug sei. Der Film wurde weltweit über 100 Millionen mal angesehen und war eine der zehn erfolgreichsten Werbungen von 2021.

Anne Hathaway für die Schweiz

Schweiz Tourismus nahm 2022 erstklassige Star-Power unter Vertrag für 2022. Aber auch Hollywood-Star und Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway kann Federer nicht weiterhelfen. Man sagt, beide hätten auf der Grand Tour of Switzerland die absoluten Highlights der Schweiz erlebt.

Und obwohl die beiden die von dem Tennisstar erträumten Dreharbeiten realisiert hatten, waren sie in der Endfassung kaum zu sehen, da der Regisseur die Möglichkeit, die beiden Stars zu sehen, deutlich minimiert hatte. Natürlich sind beide Stars sehr enttäuscht. Das ist die Handlung des neuen Werbefilms.

Niemand spielt die Grand Tour of Switzerland an die Wand

Der Film beginnt mit wunderbaren Aufnahmen der Grand Tour of Switzerland. Atemberaubende Pässe, malerische Seen, beeindruckende Schlösser und bewegende Filmmusik. Diese epischen Aufnahmen werden jedoch von einem sehr aufgebrachten Roger Federer unterbrochen. Er und Anne befinden sich in einem Schnittraum an einem Screening mit dem Produktionsteam und dem Regisseur. Beide Stars haben zu ihrem Schrecken erkannt: Der Regisseur hat sie beide praktisch aus dem ganzen Film geschnitten. Statt auf Nahaufnahmen der Promis konzentriert sich die Kamera auf die majestätischen Landschaften. Der Regisseur begründet das so: Gegen die Grand Tour of Switzerland kommt niemand an, und niemand kann die Schweizer Landschaft an die Wand spielen. Hathaway verlässt den Raum und beschwert sich darüber, dass Federer sie davon überzeugt hat, die Rolle anzunehmen. Roger erlebt damit die zweite Niederlage auf seiner Mission, der Star eines Films zum Schweizer Tourismus zu werden.

Ein nervöser Roger Federer

Die Arbeit mit Anne Hathaway hat Roger Federer viel Spass gemacht: «Es war ein absolutes Privileg für mich, Zeit mit einem weltweiten Superstar wie Anne Hathaway zu verbringen. Ich war nervös angesichts ihres hohen schauspielerischen Niveaus. Aber sie gab mir viele Tipps und könnte nicht netter gewesen sein. Sie hat mir sehr geholfen und war auch sehr geduldig mit meinen Schauspielkünsten». Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, ist ebenfalls begeistert von Anne Hathaway: «Mit einem Superstar aus Hollywood wie Anne Hathaway in unserer Kampagne können wir uns des weltweiten Interesses an der Grand Tour of Switzerland sicher sein.» Anne Hathaway bekannte sich derweil zum grossen Fan der Schweiz: «Vor dem Dreh war ich mit meiner Familie in den Schweizer Bergen. Natürlich war es schön, aber auch die Leute waren so höflich, nett und rücksichtsvoll – und tatsächlich sehr pünktlich!»

Weltweite Kampagne 2022

Der Kurzfilm ist Teil einer weltweiten Kampagne, die die Grand Tour of Switzerland bewirbt. Neben dem Film wurden verschiedene Werbematerialien mit dem Slogan «I need the road trip of my life. I need Switzerland.» entwickelt. Die Vielfalt der Schweizer Natur steht auf der Grand Tour of Switzerland im Vordergrund, ein unvergesslicher Roadtrip, vollgepackt mit dem Besten der Schweiz. Natürlich lässt sich dieser Roadtrip auch sehr nachhaltig gestalten, nämlich mit einem Elektroauto, da die ganze Tour mit Ladestationen ausgestattet ist. Um den Trip noch denkwürdiger zu machen, ist Roger Federer der offizielle Reiseführer auf dem Nr. 1 Roadtrip der Alpen und stellt auf einer eigenen Website seine persönlichen Lieblingsrouten vor.

Die Grand Tour of Switzerland auf einen Blick:

Eine Rundreise von 1643 Kilometern durch die Schweiz, die an den grössten Highlights des Landes vorbeiführt

8 Etappen über 5 Alpenpässe, vorbei an 22 Seen und allen 13 UNESCO-Welterbestätten und -Biosphären der Schweiz

Die Route ist ausgeschildert oder kann mit dem GPS abgefahren werden

Swisstainable: Die Grand Tour ist der erste Roadtrip, der auch für Elektrofahrzeuge als E-Grand Tour of Switzerland entwickelt wurde

Mit der Grand Train Tour of Switzerland gibt es auch ein ähnliches Angebot für Bahnreisende

