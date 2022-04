NEOS Leopoldstadt/Moritz: NEOS begrüßen Bezirkspartnerschaft mit dem 2. Budapester Bezirk

Christian Moritz: „Kooperationsabkommen ist deutliches Signal für verstärkte europäische Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene.“

Wien (OTS) - Mit dem Kooperationsabkommen wird die freundschaftliche Beziehung der Leopoldstadt und dem Bezirk Budapest II. gestärkt. Von der Intensivierung der Zusammenarbeit sollen auch die Bürgerinnen und Bürger direkt profitieren. Inhaltlich umfasst die Patenschaft nicht nur kulturelle und demokratiepolitische Belange, sondern auch kommunalpolitische Agenden, wie etwa die Umgestaltung der Grätzel zu grünen lebenswerten städtischen Oasen und dem Ausbau der Mobilität.

„Gerade in historisch schwierigen Zeiten, wie wir sie mit einem Krieg in Europa gerade erleben, müssen wir zusammenstehen und uns für Freiheit, Frieden, Demokratie und die Achtung der Menschenrechte einsetzen. Die Bezirksebene eignet sich als Sprachrohr der Bevölkerung ideal dafür, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die europäische Wertegemeinschaft zu stärken und an einer friedlichen europäischen Zukunft zu arbeiten“, freut sich Christian Moritz, Klubobmann der NEOS Leopoldstadt.

