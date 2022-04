Dr. Ariel Muzicant einstimmig zum neuen Präsidenten des Europäischen Jüdischen Kongress gewählt

Wien (OTS) - Das Exekutivkomitee des Europäischen Jüdischen Kongress (EJC) hat auf Vorschlag von Dr. Moshe Kantor am 11. April 2022 einstimmig Dr. Ariel Muzicant zum neuen EJC-Präsidenten gewählt. Dr. Muzicant übernimmt die Funktion vorläufig interimistisch bis zur nächsten außerordentlichen Generalversammlung des EJC welche im Herbst 2022 stattfinden soll.



Dr. Moshe Kantor hat seine Funktion als EJC-Präsident zurückgelegt um sicherzustellen dass der Europäische Jüdische Kongress seine wichtigen Aufgaben ohne jedwede Ablenkung fortsetzen kann nachdem er am 8. April 2022 von der Europäischen Union auf die Liste der sanktionierten Persönlichkeiten gesetzt wurde.



Dr. Ariel Muzicant möchte sich an dieser Stelle bei dem Exekutivkomitee des EJC für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und dem bisherigen Präsidenten Dr. Moshe Kantor einen herzlichen Dank für seinen persönlichen Einsatz aussprechen.



Bis heute baut unsere Demokratie auf dem Gedanken der Freiheit auf. 77 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes hat die Aufgabe, diese Freiheit zu erhalten, nichts von ihrer Dringlichkeit verloren.



„Europa erlebt die schwierigsten Zeiten seit dem Ende des 2. Weltkriegs. Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Flüchtlingskrise sind wir alle sehr gefordert. Daher war es wichtig so schnell wie möglich für Kontinuität im EJC zu sorgen und sich weiter voll auf die Unterstützung der jüdischen Flüchtlinge aus der Ukraine in Europa zu konzentrieren, so Dr. Ariel Muzicant.



Der EJC ist die politische Vertretung des Europäischen Judentums und wurde gegründet, um den jüdischen Gemeinden in ganz Europa eine einheitliche Stimme zu geben, ihre gemeinsamen Interessen und Anliegen zu vertreten und um ihre spezifischen Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Der EJC hat seinen Sitz in Brüssel und vereint und koordiniert 42 nationale jüdische Gemeinden in Europa, die etwa 2,5 Millionen Juden umfassen.



Dr. Ariel Muzicant, geboren in Haifa, absolvierte ein Studium der Medizin in Wien, wo er 1976 promovierte. Ab 1977 war er als zertifizierter Immobilienmakler und Unternehmer tätig. Zudem war er von 1998 bis 2012 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) sowie von 1980 bis 1994 Gründer und Präsident der Zwi-Perez-Chajes-Schule in Wien. Zwischen 1978 und 2012 war er außerdem verantwortlich für den Wiederaufbau der Infrastruktur der Jüdischen Gemeinde, u.a. von Kindergärten und Synagogen in Österreich. Neben seiner Funktion als interimistischer Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC) ist er auch Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC).

