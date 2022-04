Nehammer bei Putin – Leichtfried: „Moskau-Trip nicht abgestimmt, schlecht vorbereitet und daher ergebnislos“

„Moskau-Alleingang hat Chance künftiger Vermittlungsversuche eher verkleinert“

Wien (OTS/SK) - „Gespräche sind angesichts des russischen Angriffskriegs und der Katastrophe in der Ukraine wichtig. Aber der Besuch von Kanzler Nehammer bei Putin war überstürzt und nicht gut abgestimmt – nicht mit den europäischen Partnern, nicht mit dem österreichischen Bundespräsidenten, auch nicht mit dem Koalitionspartner. Der Moskau-Trip war offensichtlich ein Alleingang und schlussendlich auch völlig ergebnislos“, so SPÖ-Europasprecher und Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Dienstag. ****

Ein diplomatisch so heikler Besuch brauche gute Vorbereitung und vor allem konkrete Ziele. „Diese Ziele gab es offenbar nicht. Das Gespräch hätte eine Chance sein können, wenn es besser vorbereitet und abgestimmt gewesen wäre. Es blieb leider völlig ergebnislos. Kein Waffenstillstand, keine humanitären Korridore etc. Der Moskau-Alleingang hat die Chance künftiger Vermittlungsversuche leider eher verkleinert als etwas bewirkt“, so der stv. Klubvorsitzende der SPÖ. (Schluss) ah/ls

