Einladung zum Pressefrühstück: Austro Control und Frequentis starten Verkehrsmanagement-System für Drohnen

Wien (OTS) - Die Zahl der Drohnen nimmt kontinuierlich zu. Damit Drohnen auch in Zukunft sicher unterwegs sind, braucht es eigene Verkehrsmanagement-Systeme mit automatisierten Lösungen. Austro Control und Frequentis starten jetzt den Aufbau eines Verkehrsmanagement-Systems zur sicheren Integration von Drohnen in den österreichischen Luftraum.



Wir laden Sie sehr herzlich zu unserem gemeinsamen Pressefrühstück ein:



Zeit: Mittwoch, 20. April 2022, 10:00 Uhr

Ort: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

Austro Tower, Lounge, 34. Stock - U3 Station Erdberg, Ausgang Th.-Klestil-Platz/Schnirchgasse



Valerie Hackl, Geschäftsführerin Austro Control

Philipp Piber, Geschäftsführer Austro Control

und

Norbert Haslacher, CEO Frequentis



präsentieren Ihnen Details zu dem geplanten Verkehrsmanagement-System und wie damit künftig der sichere Einsatz von Drohnen in Ko-Existenz mit der bemannten Luftfahrt im österreichischen Luftraum gewährleistet wird.



Im Anschluss findet eine Live-Demo des Systems statt.



Wir bitten um das Tragen einer FFP2-Maske sowie um einen 3G-Nachweis.



Wir würden uns sehr freuen, Sie am Mittwoch, dem 20. April, begrüßen zu dürfen und ersuchen Sie um Anmeldung per E-Mail: medien@austrocontrol.at.

