Ökologisierung der Wiener Straßenbeleuchtung läuft auf Hochtouren

Weniger Energieverbrauch, weniger Lichtverschmutzung und mehr Verkehrssicherheit durch moderne LED-Lampen

Wien (OTS) - Voll im Zeitplan läuft die aktuelle Ökologisierung der Wiener Straßenbeleuchtung. Während die sogenannten 50.000 Seilhängeleuchten bereits in den letzten Jahren auf LED umgerüstet wurden, läuft nun seit über einem Jahr Phase 2. Im Rahmen dieser werden bis 2026 die 80.000 Ansatzleuchten - also jene, die an einem Mast befestigt sind - modernisiert. Seit Jänner 2021 werden die neuen Ansatzleuchten produziert und laufend angeliefert. Mit Ende des 1. Quartals 2022 waren das rund 14.500 Leuchten. Die Montage erfolgt gemäß den Lieferungen ebenfalls laufend. „Die Umrüstung auf moderne LED-Lampen ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Klimamusterstadt, wir sparen so nicht nur bis zu 60 Prozent der bisher benötigten Energie, sondern seit dem Umrüstungsbeginn 2017 rd. 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein“, so die für die Beleuchtung zuständige Stadträtin Ulli Sima. Schon im Rahmen der Phase 1 des LED-Umrüstungsprojektes wurden mit der Umrüstung der 50.000 Seilhängeleuchten aktiver Klimaschutz betrieben. Rechnet man all diese 50.000 Leuchten zusammen, sind das immerhin 11,3 Mio. kWh pro Jahr – das entspricht dem jährlichen Energiebedarf von 2.500 Wiener Haushalten.

Eigenentwicklung der MA 33 – Wien leuchtet

Die für die Wiener Straßenbeleuchtung zuständige MA 33 – Wien leuchtet hat eigene Leuchtmittel-Modelle entwickelt, die den hohen Anforderungen für die öffentliche Beleuchtung in Wien gerecht werden. „Dies hat den Vorteil, dass die Stadt Wien an keinen bestimmten Hersteller gebunden ist. Die neuen Leuchten bieten aufgrund ihres modulartigen Aufbaus die notwendige Flexibilität für den ständigen Technologiewandel. Zudem sind sie aufgrund geringer Wartungskosten und einer langen Lebensdauer ideal für eine Großstadt wie Wien“, erläutert der stellvertretender Abteilungsleiter der MA33 und Projektleiter Gerhard Grasnek.

Mehr Verkehrssicherheit

Durch die neuen Leuchten wird eine hochwertige, gleichmäßige Helligkeit von Straßen und Gehwegen erzeugt, die für eine gute Wahrnehmung von Verkehrshindernissen sorgt. Künftig werden alle Leuchten in einem Straßenzug dieselbe Lichtfarbe haben, Konfliktzonen wie ungeregelte Kreuzungen und Schutzwege werden intensiver beleuchtet. Die Straßenbeleuchtung wird aus Effizienzgründen gedimmt. Ausgenommen davon sind Konfliktzonen sowie die Geh- und Radwege in Wien.

Weniger Lichtverschmutzung, besserer Insektenschutz und Schlaf für Anrainer*innen

Die neuen Leuchten vermeiden durch die gezielte Lichtführung nach unten die direkte Aufhellung des Nachthimmels. Das reduziert die Lichtverschmutzung. Das angenehmere und direkter Licht schützt auch die Wiener Insektenpopulation und trägt so zum Artenschutz bei: Vergleichsstudien mit modernen LED-Leuchten haben gezeigt, dass diese bis zu 80% weniger Insekten als die bisherigen Leuchten anlocken. Abgesehen vom aktivem Klima- und Insektenschutz bringen die neuen Leuchten auch einen angenehmen Nebeneffekt: durch die verbesserte Lichtführung dringt weniger Licht in die Wohnräume und lässt die Wiener*innen so künftig besser schlafen.

Bei Licht-Ausfall: Lichttelefon unter 0800 33 80 33 anrufen

Die modernen LED-Leuchten weisen eine hohe Betriebssicherheit auf und haben eine vertragliche Gewährleistung von 17 Jahren. Sollte dennoch einmal eine Leuchte ausfallen, bittet die MA 33 - Wien leuchtet um eine Meldung beim Lichttelefon unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 33 80 33. Das Montageteam von Wien leuchtet kümmert sich schnellstmöglich um die Behebung der Störung.

