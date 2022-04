ORF-Premiere für 90-minütiges Serienspecial „Der Alte: Tod am Kliff“ am 15. April in ORF 2

Richard Voss ermittelt an der Ostsee

Wien (OTS) - Am Karfreitag, dem 15. April 2022, führen aktuelle Mordermittlungen Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) um 20.15 Uhr in ORF 2 an die Ostsee-Küste: In der ORF-Premiere des packenden 90-minütigen Serienspecials „Tod am Kliff“ stößt „Der Alte“ nach dem gewaltsamen Tod eines Umweltaktivisten auf ein Geflecht aus Familiengeheimnissen und Geldgeschäften und deckt tiefe menschliche Abgründe auf. Zudem trifft Voss ausgerechnet dort auf seine Tochter, die sich ungefragt in die Ermittlungen einmischt und dabei in Lebensgefahr gerät. Im Krimi in Spielfilmlänge sind neben Jan-Gregor Kremp u. a. Stefanie Stumph, Ludwig Blochberger, Christina Rainer, Runa Schymanski, Thomas Heinze, Miriam Hage, Yun Huang und – in der Rolle des Mordopfers – der junge österreichische Schauspieler Marlon Boess zu sehen.Regie bei dieser Koproduktion von ZDF und ORF führte Herwig Fischer nach einem Drehbuch von Jan von der Bank.

Mehr zum Inhalt:

Am Fuße eines Windrads wird der Umweltaktivist Steffen Kurzner (Marlon Boess) tot aufgefunden, er scheint bei einer Protestaktion in den Tod gestürzt zu sein. Es stellt sich allerdings heraus, dass der junge Mann ermordet wurde – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als er ein Protestplakat entfernen wollte. Hat er die Seiten gewechselt und sich gegen die eigene Organisation gestellt? Hat er sich mit dem Geschäftsführer des Windkraft-Projekts angelegt, und was war der Auslöser für den Streit mit seiner Freundin Alina (Runa Schymanski). Noch bevor Kommissar Richard Voss und sein Team die Mitglieder der Aktivistengruppe befragen können, setzen sich diese nach Stralsund, dem Hauptsitz der Organisation, ab. Kurzerhand beschließt Voss, selbst an die Ostsee zu reisen, wo alle Spuren zusammenzulaufen scheinen. Kaum schreiten die Ermittlungen zügig voran, gerät er in einen Hinterhalt.

