Deichmann weiß, was seine Kundinnen und Kunden glücklich macht

ÖGVS-Branchen-Champion 2022: 1. Platz bei Kundenzufriedenheit im stationären Handel

Wien (OTS) - Österreichs größter Schuheinzelhändler Deichmann setzt seit jeher darauf, seine Kunden mit einer großen Auswahl an Schuhen für die ganze Familie mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zu begeistern.

Das bereits zum achten Mal in Folge als ‚Händler des Jahres‘ ausgezeichnete Unternehmen freut sich, bei dem ÖGVS Branchenmonitor mit dem 1. Platz als Sieger punkto Kundenzufriedenheit im Bereich ‚Schuhgeschäft diverse Marken (Filialisten)‘ hervorzugehen. „Die Auszeichnung mit dem ÖGVS Gütesiegel freut uns sehr, da es als direktes Kunden-Feedback unsere Performance reflektiert. Gleichermaßen ist es ein Ansporn, unseren Service weiterhin zu optimieren, um die großartige Kundenzufriedenheit zu stabilisieren.“, so Prokuristin Silvia Kosbow, Leiterin Marketing und Kommunikation Deichmann (CSEE). In der gleichen Kategorie ‚Schuhgeschäft diverse Marken‘ (Online) konnte sich der Deichmann Online Shop den Titel ‚Branchen-Champion 2022‘ TOP Kundenzufriedenheit sowie den 1. Platz für Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis sichern. Damit zählt deichmann.com zu den TOP Unternehmen, die (branchenübergreifend) den Titel ‚Kunden-Champion 2022‘ für herausragende Kundenzufriedenheit, herausragendes Kundenservice sowie herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis tragen.

Deichmann punktet beim ÖGVS-Branchenmonitor

Der jährlich von der unabhängigen Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) durchgeführte Branchenmonitor bewertet österreichische Unternehmen hinsichtlich dreier einfacher, leicht nachvollziehbarer, vergleichbarer und valider Scores – Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies mit dem Ziel, den Verbraucherinnen und Verbrauchern auf Basis empirischer Analysen eine Orientierung zu bieten, aber auch als objektives Feedback für Anbieter zur Einordnung der eigenen Performance im Benchmark mit Wettbewerbern. Bei der landesweiten und branchenübergreifenden Online-Befragung wurden knapp 1.900 Unternehmen aus 171 verschiedenen Branchen bewertet. Die Befragten sind zu jeweils 50 Prozent Männer und Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren. Die Erhebung der Branchen-Champions erfolgte im Dezember 2021.

Deichmann setzt auf Serviceerweiterung online und stationär

Mit einer verstärkten Vernetzung von stationärem und Online-Angebot soll den Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis geboten werden: So wird Deichmann Österreich in Kürze als Serviceerweiterung einen kostenfreien Click & Collect-Dienst anbieten. Produkte, welche dann per Click & Collect im Deichmann Online Shop bestellt werden, können nach kurzer Zeit in der jeweiligen Lieblingsfiliale abgeholt, anprobiert oder gegebenenfalls auch umgetauscht werden. Im Detail heißt das, Online Shop-Kundinnen und Kunden legen Produkte ihrer Wahl in den virtuellen Warenkorb und wählen ihre Wunschfiliale als Abholstelle aus. Neben dem Bestand des Online Shops wird auch der Lagerbestand der ausgewählten Wunschfiliale geprüft werden. Somit werden Click & Collect-Bestellungen für die Kundinnen und Kunden je nach Verfügbarkeit nach kurzer Zeit abholbereit. Das kostenfreie Service ergänzt das bestehende Omnichannelkonzept von Deichmann.

Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in 31 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt über 41.000 Mitarbeiter und betreibt mehr als 4.200 Filialen sowie 40 Onlineshops. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Dubai (mit einem Franchise-Partner), Estland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Kuwait (mit einem Franchise-Partner), Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden und Belgien (vanHaren) sowie in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und Polen vertreten. Zum Unternehmen gehört auch die SNIPES-Gruppe mit Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien, Portugal, den USA und Italien.

