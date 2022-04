FPÖ - Mahdalik: Geplante StVO-Novelle wäre „Lizenz zum Sterben“ für Radfahrer

ÖVP darf nicht wie beim Lobautunnel in die Knie gehen

Wien (OTS) - „Ich fahr selber fast nur mit dem Radl und hab so 2021 über 8.000 Kilometer in Wien mit dem Drahtesel runtergespult, auch ohne Fahren gegen jede Einbahn und Querung von Kreuzungen bei Rot. Mit der von der grünen Infrastrukturministerin Gewessler geplanten StVO-Novelle mit einseitiger Bevorzugung von Radfahrern gegenüber Fußgängern und Autofahrern würde sie den Keil zwischen den verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern noch tiefer treiben und auch den Pedalrittern einen Bärendienst erweisen. Schon jetzt halten sich sehr viele Radfahrer nur irrtümlich an die geltenden Verkehrsregeln und gleichsam für unsterblich. Diese von den Grünen aber auch SPÖ und NEOS seit Jahren hofierten Rowdys würden bei Verwirklichung der Gewessler-Pläne sterben wie die Fliegen, fürchte ich. Daher erwarte ich, dass die ÖVP diesmal die Eier hat, diesem irrwitzigen Vorhaben in der Regierung einen Riegel vorzuschieben und nicht wieder wie ein Mehlsack umzufallen wie beim Lobautunnel“, sagt der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und kündigt entschlossenen Widerstand der FPÖ gegen dieses Vorhaben an. (Schluss)

