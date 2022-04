Operatic Pop Sängerin Glorialle veröffentlicht ihre Debütsingle „Heartbeat“

Unter dem Hashtag #heartbeat4peace setzt Glorialle – Sängerin mit ukrainischen Wurzeln – mit ihrem heute erscheinenden Song „Heartbeat“ ein starkes Zeichen.

Wien (OTS) - „Der Song „Heartbeat“ ist für mich mit tiefen Emotionen verbunden und mein musikalisches Statement zum schrecklichen und sinnlosen Krieg in der Ukraine“, erklärt die Wiener Mezzosopranistin mit ukrainischen Wurzeln. Glorialles bewegendes Erstlingswerk ist das Ergebnis einer Symbiose aus Klassik und Pop.

„Ursprünglich war „Heartbeat“ ein Liebeslied und wir wollten dazu ein romantisches Video drehen. Als der Krieg in der Ukraine begonnen hat, bekam der Text und somit der gesamte Song für mich eine völlig andere Bedeutung. So ist #heartbeat4peace entstanden“, sagt Glorialle.

Im offiziellen Musikvideo zur Single „Heartbeat“ wird bewusst auf technische Raffinessen, Hochglanzoptik und Perfektion verzichtet. Mit dem von ukrainischen TV-Sendern zur Verfügung gestellten Videomaterial hat sich die Künstlerin auf das Wesentliche fokussiert. Im Mittelpunkt steht der Kriegsschauplatz Ukraine, musikalisch umrahmt vom neuen Song der stimmgewaltigen Glorialle.

Authentisch und erschreckend real dokumentiert das Video den kollektiven Schmerz der Ukrainer:innen in einem vom Krieg paralysierten Land. „Ich habe bewusst jene Ausschnitte ausgewählt, die bei mir besonders starke Gefühle hervorgerufen haben. So viele Menschen als möglich sollen die Wirklichkeit sehen, auch wenn diese nicht schön ist“, berichtet die Künstlerin.

„Heartbeat“ erscheint auf allen gängigen digitalen Plattformen.

Informationen zur Künstlerin

Ludmila Pelahiy aka Glorialle wurde in Polen geboren und verbrachte ihre ersten sechs Lebensjahre in der Ukraine. Heute lebt sie in Wien und studiert an der International Academy of Music and Performing Arts Vienna. Die 21-jährige Sängerin hat sich ganz dem Operatic Pop verschrieben. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin nationaler und internationaler Wettbewerbe. 2021 erhielt sie mit dem ersten Platz bei der „Canadian International Music Competition 2020-2021“ in der Kategorie „Young Artist“ die Platinmedaille. Derzeit engagiert sie sich verstärkt bei Benefizveranstaltungen für die Menschen in der Ukraine.

