educom hilft Ukrainern in Österreich mit gratis SIM-Karten und Spenden für neue Verträge

Ukraine Spendenaktion des Bildungsmobilfunkers

educom, Österreichs erster Bildungsmobilfunker, unterstützt mit einer Reihe von Maßnahmen aus der Ukraine vertriebene Menschen, die nach Österreich gekommen sind.



Bei jedem neuen Vertrag 5 Euro Spende an Hilfsorganisation

Kostenloses Starterkit mit 5 Gigabyte und 500 Minuten/SMS

free e-learning für ukrainische Bildungsangebote in Österreich

Für Zugang zum österreichischen Netz stellt educom für ukrainische Schutzsuchende kostenlose Starterkits mit 5 Gigabyte Datenvolumen und 500 Minuten/SMS zur Verfügung. Die SIM-Karten werden über Hilfsorganisationen verteilt, die Ukrainer in Österreich betreuen.



Weil zur Versorgung von Ukrainern in Österreich auch Geld gebraucht wird, spendet educom für jeden neuen educom-Kunden 5 Euro. educom-User können darüber abstimmen, welcher Hilfsaktion das so gesammelte Spendengeld zugutekommen soll. Die Spendenaktion gilt für den Zeitraum ab 11. April bis zum ukrainischen Osterfest am 24. April.



Auch free e-learning durch educom soll Kindern und Studierenden aus der Ukraine möglich werden. Der Zugang zu Online-Bildungsangeboten belastet dabei nicht das Datenvolumen. Österreichische Bildungsanbieter für ukrainische Schüler*innen und Studierende können sich jederzeit über die Website free-e-learning.at anmelden und werden so wie bereits über 3000 weitere Bildungsangebote rasch und kostenlos freigeschaltet. Wer eine der kostenlosen educom-Starterkits für Menschen aus der Ukraine hat, kann damit diese Bildungsangebote nutzen, ohne das Datenvolumen aufzubrauchen.





