10. Bezirk: Osterhase kommt in den Böhmischen Prater

Reservierung für Fest am 17. April: Telefon 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der Osterhase höchstpersönlich stellt sich am Sonntag, 17. April, bei einem großen „Kinder Osterfest“ im gemütlichen Saal „Tivoli“ im Böhmischen Prater (10., Laaer Wald 30 c) ein. Eingeladen hat den Nager der „Kulturverband Böhmischer Prater“. Die österliche Festivität geht um 14.00 Uhr los und dauert bis 17.00 Uhr. An diesem Nachmittag kann der Nachwuchs einige „Spielstationen“ besuchen, Eier färbig bemalen und sich von Christiane originell schminken lassen. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Reservierung notwendig: Telefon 0676/720 94 11 („Kulturverband Böhmischer Prater“, Manfred Fritz), E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Amüsante Zaubereien, Luftballon-Tiere, Beitrag: 4 Euro

Ein Höhepunkt beim „Kinder Osterfest“ ist eine erheiternde und verblüffende Zauberkunst-Show. Flink formt ein Entertainer aus Luftballons allerlei lustiges Getier. Das Publikum wird um die Entrichtung von „Unkostenbeiträgen“ (pro Kind 4 Euro) ersucht. Außerdem müssen alle Besucher*innen die aktuellen Corona-Vorschriften befolgen. Ausführliche Informationen über den Böhmischen Prater im Internet: www.böhmischer-prater.at.

Geschichte des Osterhasen (Wien Museum–Magazin): www.magazin.wienmuseum.at/geschichte-des-osterhasen

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

