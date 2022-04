CellCube – der Energiespeicher der Zukunft kommt aus Niederösterreich

LR Danninger: Mit dieser Entwicklung international für Furore gesorgt

St. Pölten (OTS) - Damit sich die Nutzung erneuerbarer Energien langfristig durchsetzen und die Energiewende gelingen kann, sind verlässliche Energiespeicher die Grundvoraussetzung. Die niederösterreichische Enerox GmbH – besser bekannt unter dem Markennamen CellCube – ist mit dem gleichnamigen Energiespeicher Technologie- und Branchenführer im Bereich nachhaltiger, zukunftssicherer und langlebiger Speicherlösungen. Wirtschafts- und Technologielandesrat Jochen Danninger stattete dem Hightech-Unternehmen kürzlich am Firmensitz im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd einen Besuch ab und informierte sich über den CellCube, der auch bei einem Blackout die Stromversorgung bis zu 24 Stunden garantiert.

„Der Forschungs- und Innovationsstandort Niederösterreich lebt einerseits von seinen Forschungs-Hot-Spots wie den Technopolen, andererseits aber vor allem auch von zukunftsorientierten Hightech-Unternehmen, die mit ihren Entwicklungen international für Furore sorgen. Die Firma CellCube zeigt, was alles möglich ist und erreicht werden kann, wenn eine bahnbrechende Entwicklung mit enormem Fachwissen und großer Begeisterung vorangetrieben wird. Im Jahr 2000 wurde das Unternehmen als Spin-off des Forschungszentrums Seibersdorf gegründet; heute arbeitet am Firmensitz im IZ NÖ-Süd ein rund 100-köpfiges Team an der sicheren und nachhaltigen Stromversorgung der Zukunft“, zeigte sich Landesrat Danninger beeindruckt.

Der CellCube ist eine hochinnovative Vanadium Redox-Flow Batterie und ermöglicht den Betreibern große Flexibilität in den Energie-Nutzungszeiten, gleicht Netzschwankungen aus und stellt die Energie genau dann zur Verfügung, wenn sie auch wirklich gebraucht wird. Spitzenbedarfszeiten werden ausgeglichen, die Energiekosten können gesenkt werden und der CellCube ist auch eine Absicherung für großflächige Stromausfälle. Nicht zuletzt trägt er durch Nachhaltigkeit in der Energieversorgung und durch eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren zur signifikanten Reduktion des Kohlendioxid-Fußabdruckes bei.

„Dies macht das System von Enerox–CellCube unter anderem im industriellen Umfeld und für kritische Infrastrukturen zur unangefochtenen Nummer eins für die Mehrstundenspeicherung erneuerbarer Energie und wir sind sehr stolz, als niederösterreichisches Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase weltweit leisten zu können“, sagte CellCube Geschäftsführer Alexander Schönfeldt. Am Standort im ecoplus Wirtschaftspark IZ NÖ-Süd wird entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens gearbeitet - von Forschung & Entwicklung über Engineering, Projektentwicklung, Produktion, Vertrieb und Service.

Weitere Informationen: Wirtschaftsagentur ecoplus, Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, bzw. Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, www.cellcube.com

