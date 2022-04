Ein Kriminalfall und die Folgen: Klimt-Schau in Piacenza zeigt ungewöhnliche Perspektiven

Klimt-Foundation unterstützt mit wichtigen Leihgaben

Wien/Piacenza (OTS) - Anlass der Ausstellung „Klimt. Der Mensch, der Künstler, seine Welt“ war das nach dem Diebstahl vor mehr als 20 Jahren 2019 auf mysteriöse Art und Weise wieder rückgeführte Klimt-Bildnis Backfisch, das der Aristokrat Guiseppe Ricci Oddi im Jahr 1925 als eines der ersten Klimt-Bilder für Italien und seine 1931 eröffnete Galerie erwarb. Das Gemälde gehört zum Spätwerk des Meisters, die dargestellte und bis dato anonym gebliebene Frau im Porträt einer Dame wurde durch eine Übermalungsaktion Klimts im Jahr 1916/17 ihres Hutschmuckes beraubt und dadurch auch von Experten lange Zeit nicht als der ehemals gut dokumentierte jugendliche Backfisch erkannt. Ein Zeitrafferfilm in der Ausstellung dokumentiert die Wandlung des Bildes seit der Entdeckung durch Claudia Maga im Jahr 1996.



In einer Online-Konferenz der Klimt-Foundation (Direktor Peter Weinhäupl) mit der Galleria d´Arte Moderna Ricci Oddi wurde im Jahr 2020 die Idee geboren, rund um die Rückführung des Gemäldes eine größere, sehr persönliche Klimt-Ausstellung zu initiieren. Diese Idee konnte nun mit zahlreichen Klimt-Institutionen und Arthemisia, den Organisatoren der Ausstellung in Rom, rasch umgesetzt werden. Kuratiert von Gabriella Belli (Direktorin Fondazione Musei Civici di Venezia), Elena Pontiggia und Lucia Pini (Direktorin Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi) in Zusammenarbeit mit Valerio Terraroli und Alessandra Tiddia gibt die facettenreiche Schau auch Einblicke auf Werke der Gebrüder Ernst und Georg Klimt und Klimts nationalen und internationalen Künstlerkollegen, darunter Schiele, Kokoschka, Klinger, Rodin, Chini, Zecchin, Munch, Ensor und Khnopff sowie Werke der Wiener Werkstätte. Franz Smola (Belvedere) und Sandra Tretter (Klimt-Foundation) unterstützten nach ihrer Kuratierung der Ausstellung in Rom mit Katalogbeiträgen und im Experten-Gremium.

Piacenza und seine Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi laden das Publikum bis 24. Juli 2022 ein, den mittlerweile gut dokumentierten Kriminalfall und das so lange verschollene Porträt in Klimt‘scher Umgebung wiederzuentdecken.

Klimt. Der Mensch, der Künstler, seine Welt [12.04.2022-24.07.2022]

XNL Piacenza Contemporanea | Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi, Piacenza

Ausstellungskatalog erschienen im Skira Verlag:

Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo | ISBN: 978-8857247519



Klimt. Die Secession und Italien [27.10.2021-27.03.2022]

Palazzo Braschi-Museo di Roma, Rom

Ausstellungskatalog erschienen im Skira Verlag:

Klimt. La Secessione e l'Italia | ISBN: 978-8857246574

