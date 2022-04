Alphabet Austria Fuhrparkmanagement: Vergleich 2021 und 2020

Performance auf einen Blick.

Salzburg (OTS) - Alphabet Austria konnte im direkten Vergleich ein Plus von 6,7 % in Neuverträgen erzielen. Dies wirkt sich auch positiv auf den Vertragsbestand aus, hier konnte Alphabet im Vergleich zu 2020 ein Plus von 10,9 % verzeichnen. Langfristiger Erfolg erfordert nachhaltiges Handeln. Alphabet Austria unterstützt mit ganzheitlicher Beratung bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen und begleitet auf dem individuellen Weg zu einem nachhaltigen Fuhrpark.

