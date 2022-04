Nachhaltiger Pflanzenschutz mit High-Tech: Smarte Insektenfallen der Bayer AG kommunizieren durch 1NCE Mobilfunk

„MagicTrap“ erkennt Schädlingsbefall und hilft, die Rapsernte optimal zu schützen

1NCE liefert globale Konnektivität für intelligentes Monitoring-System

Arbeitserleichterung für Landwirte durch weltweite mobile Gerätekommunikation im Internet der Dinge

Damit Landwirte einen Schädlingsbefall in ihren Feldern frühzeitig erkennen können, hat das Crop Protection Innovation Lab der Bayer AG die „MagicTrap“ entwickelt. Die Gelbfalle fängt und zählt vollautomatisch potenzielle Schädlinge in Rapsfeldern und liefert wichtige Informationen für den effizienten und nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Für die globale Kommunikation zwischen Gelbfalle und Analyse-App setzt die Bayer AG auf 1NCE, den ersten mobilen IoT Konnektivitäts- und Software-Anbieter mit einer globalen Flat Rate.

Rüssler, Erdfloh oder Glanzkäfer sind gefährliche Schädlinge im Rapsanbau. Ihr massenhaftes Auftreten kann zu einem Totalausfall der Ernte führen. Doch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln muss gut überlegt sein. Ein geringer Befall ist tolerierbar, bei erhöhtem Aufkommen gilt es, einzugreifen.

So genannte Gelbschalen helfen Landwirten, den Schädlingsbefall zu erkennen und einzuschätzen. Insekten fliegen die Fallen gezielt an und fallen dort in ein Wasserbecken, wo sie gezählt werden können. Auswertung und Wartung der analogen Insektenfallen sind jedoch mit hohem manuellem Aufwand verbunden. Die von der Bayer AG nun vorgestellte „MagicTrap“ zählt und erkennt die Insekten vollautomatisch. Landwirte müssen damit nicht mehr täglich selbst zum Feld fahren, um die Fallen zu kontrollieren, sondern erhalten die Auswertung ganz einfach per Bildanalyse von der MagicTrap auf ihr Smartphone.

„MagicTrap“ idealer Use-Case für weltweite mobile IoT-Konnektivität

„Für unsere digitalen Gelbschalen soll sich der Landwirt nicht um SIM-Karten und Verträge kümmern müssen “, so Fabian Born, Produktmanager bei Bayer. „Das Gerät muss überall sofort und ohne technische Vorbereitung einsatzbereit sein. 1NCE hat uns mit seinem einzigartigen Angebot bestehend aus weltweiter Verfügbarkeit und einem einfachen Preismodell über den gesamten Lebenszyklus eines Gerätes überzeugt.“

Alexander P. Sator, Chief Executive Officer (CEO) der 1NCE GmbH sieht in dem Projekt den idealen Use-Case für weltweite mobile IoT-Konnektivität: „Klassische Mobilfunkverträge mit langen Laufzeiten oder Volumentarifen sind ein Showstopper für die Entwicklung smarter und skalierbarer IoT-Lösungen. Weltweite Erreichbarkeit zum Fixpreis über den gesamten Lebenszyklus eines Gerätes ist unverzichtbar. Schon heute können wir unsere Kunden in über 110 Ländern mit zuverlässiger Konnektivität versorgen. Wir freuen uns, dass wir die Bayer AG mit unserem Konzept überzeugen konnten.“

Weitere Informationen zum Projekt „MagicTrap“ unter www.scouting.app und zur 1NCE IoT Flat Rate unter www.1nce.com

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de

Über 1NCE

1NCE ist einziger mobiler IoT Konnektivitäts- und Software-Anbieter auf Basis einer globalen Flat Rate und bietet schnelle, sichere und zuverlässige Mobilfunkverbindungen und Softwaredienste in mehr als 100 Ländern weltweit an. Die 1NCE IoT Flat Rate ist so konzipiert, dass sie mit einer einmaligen Zahlung von 10 Euro für 10 Jahre die gesamte Lebensdauer eines IoT-Geräts abdecken kann. Dies macht IoT-Anwendungen für Anwendungsfälle wie Smart Metering, Asset Tracking oder Fahrzeugtelematik erschwinglich und skalierbar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln wurde 2017 von CEO Alexander P. Sator gemeinsam mit der Deutschen Telekom AG gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in Köln, Hamburg, Amsterdam, London, Rom, Paris, Warschau, Hongkong und Riga. Weitere Informationen unter www.1nce.com, auf Twitter oder LinkedIn.

