»Wellness à la Philippine Welser« auf Schloss Ambras Innsbruck

Themenführungen im ersten Museum der Welt.

Als eine, die selber gerne »wellnesst«, fühle ich mich sehr geehrt, für das berühmte, originale Bad der Philippine Welser im ersten Museum der Welt verantwortlich sein zu dürfen. Direktorin Veronika Sandbichler, Schloss Ambras Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Wer kennt ihn nicht, den Begriff »Wellness« – schon im 16. Jahrhundert wusste man, wie man Körperpflege und Wohlbefinden in Einklang bringen konnte. Aus diesem Grund wird auf Schloss Ambras Innsbruck mit »Wellness à la Philippine Welser« ein ganz besonderer historischer Ort in Szene gesetzt – das Bad der Philippine Welser. Im Beisein von Direktorin Frau Dr. Veronika Sandbichler wurde die neue Themenführung am vergangenen Freitag eröffnet: „ Als eine, die selber gerne »wellnesst«, fühle ich mich sehr geehrt, für das berühmte, originale Bad der Philippine Welser im ersten Museum der Welt verantwortlich sein zu dürfen. “ Dieses Bad war immer schon ein Ort des Wohlfühlens, Entspannens und der Zusammenkunft.



Durch die Zusammenarbeit mit herausragenden, regionalen Partnern ist erstmals eine Verstrickung des kulturhistorischen Erbes von Schloss Ambras Innsbruck mit der regionalen Wirtschaft gelungen. Tyrler 1825 entwickelte eine eigene, hochwertige Philippine Welser Kollektion; die Wagner’sche Buchhandlung bringt ihr literarisches Know-How ein; darüber hinaus besteht eine Kooperation mit der Fachgruppe der Gesundheitsbetriebe der Wirtschaftskammer Tirol.

Die Themenführung »Wellness à la Philippine Welser«, mit spannenden Geschichten, Ritualen und Erzeugnissen rund ums Thema Wellness und Wohlbefinden einst und heute, ist bis 18. April täglich und von 19. April bis 15. Juni 2022 an jedem Freitag sowie an Sonn- und Feiertagen, jeweils um 14.30 Uhr erlebbar. Die Produkte der Philippine Welser Kollektion von Tyrler 1825 und ausgewählte, auf das Thema abgestimmte Bücher der Wagner’schen Buchhandlung sind im Museumsshop auf Schloss Ambras Innsbruck oder direkt in den Geschäftsräumen der Partner erhältlich.

