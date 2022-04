Die Schlacht um Wien 1945/ Ukrainische Fronten befreien die Hauptstadt Österreichs #StandWithUkraine

#HelpUkraine #StandWithUkraine

Wien/Niederösterreich/Burgenland/Österreich (OTS) -

Am Gedenktag der Befreiung Wiens durch 3. und 2. Ukrainische Fronten haben die Besucher die Möglichkeit, die Ukraine näher kennen zu lernen. Programm:

• Ausstellung "UA:Identity Reloaded" Gemälde, Prints und Fotos von bekannten sowie angehenden ukrainischen Künstlern

• Fotoausstellung: Bilder von #Butscha und anderen von der russischen Armee zerstörten Städten

• Künstlerische Performance zur Erinnerung an die Befreiung Wiens und Rolle der Ukrainer

• Vorträge renommierter AkademikerInnen über die gemeinsame Geschichte Österreichs und der Ukraine

• Vorführung der Filmes der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland "Red Secrets - Im Fadenkreuz Stalins".

Spenden für humanitäre sind willkommen:

Zentrum für Ukrainische Initiativen in Kultur, Politik und Wirtschaft

IBAN: AT 1520 111 826 752 04600 BIC: GIBAATWWXXX

Verwendungszweck: Hilfe für Ukraine



Detailprogramm kommt bald auf FB-Seite des Events:

#StandWithUkraine Die Schlacht um Wien 1945

Datum: 13.04.2022, 08:00 - 23:00 Uhr

Ort: Hochstrahlbrunnen Schwarzenbergplatz

Wien, Österreich

Url: https://facebook.com/events/s/die-schlacht-um-wien-1945-ukra/476704414204133/

Rückfragen & Kontakt:

helpukraine.austria @ gmail.com