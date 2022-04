Eurovision Song Contest 2022 im ORF: LUM!X feat. Pia Maria bei „Eurovision in Concert” in Amsterdam

Österreichs ESC-Teilnehmer begeisterten auf der internationalen Promotour die Fans

Wien (OTS) - Nach dem Auftakt der internationalen Promotour bei der „London Eurovision Party“ ging es für LUM!X feat. Pia Maria letzte Woche weiter nach Tel Aviv zu „Israel Calling“. Zum Abschluss performten sie am Samstag, dem 9. April, beim größten internationalen ESC-Pre-Event „Eurovision in Concert“ in Amsterdam vor rund 5.000 begeisterten Fans in der AFAS-LIVE-Arena ihren Song „Halo“.

LUM!X feat. Pia Maria bei „Israel Calling“

Letzte Woche hatten LUM!X feat. Pia Maria bei ihrem mehrtägigen Aufenthalt in Tel Aviv Gelegenheit, die anderen Song-Contest-Teilnehmer/innen besser kennenzulernen – u.a. die Künstler/innen aus Lettland, Irland und Australien. Auf dem Programm standen neben einem Welcome-Dinner und einem Ausflug nach Jerusalem auch eine große Pressekonferenz und das „Israel Calling“-Konzert, bei dem LUM!X feat. Pia Maria vor 3.500 Zuschauer/innen in der Menora Mivtachim Arena auftraten.

„Halo“ rockte „Eurovision in Concert“ in Amsterdam

Danach ging es für die beiden weiter nach Amsterdam, dem abschließenden Höhepunkt der Promotour: Neben Künstler/innen aus 26 weiteren Nationen – darunter Finnland, Spanien, Ukraine, Großbritannien, Albanien, Rumänien, Deutschland, Moldawien und den Niederlanden – performten LUM!X feat. Pia Maria ihren ESC-Song „Halo“ am Samstag, dem 9. April, bei „Eurovision in Concert“, dem größten internationalen ESC-Pre-Event, vor rund 5.000 begeisterten Fans in der AFAS-LIVE-Arena. Auch bei der anschließenden Aftershowparty sorgten LUM!X feat. Pia Maria – u.a. neben den Künstlern aus Norwegen und Belgien – mit einer kurzen Performance für Partystimmung.

„Die Pre-Partys waren großartig – ich habe die Energie des Publikums einfach geliebt! Und ich kann es kaum erwarten, in Turin beim Eurovision Song Contest aufzutreten. Da ich ja einige Monate in Turin gewohnt habe, freue ich mich schon besonders darauf, dort aufzutreten – und auch Freunde wieder zu treffen“, so LUM!X. Auch bei Pia Maria ist die Vorfreude groß: „Die Pre-Partys waren eine extrem wertvolle Erfahrung für mich – es war unglaublich schön, direkt mit den Fans zu connecten. In den kommenden Wochen stehen noch viele Proben auf dem Plan, aber auch Zeit, um sich mental auf den großen Tag vorzubereiten. LUM!X und ich werden die ESC-Arena in Turin mit ‚Halo‘ zu einer Partyhalle machen.“

Der Eurovision Song Contest live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne. Das erste Semifinale, in dem LUM!X feat .Pia Maria mit Startnummer 13 für Österreich antreten, steht am Dienstag, dem 10. Mai, das zweite am Donnerstag, dem 12. Mai, und das Finale am Samstag, dem 14. Mai, live aus Turin jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

