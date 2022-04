„Frühjahrsparade“ am 22.4. im Bezirksmuseum Liesing

Hommage an Robert Stolz, Zählkarten-Reservierung: 0664/187 84 87

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) veranstaltet am Freitag, 22. April, einen Musik-Abend mit dem Titel „Frühjahrsparade“. Beginn des Konzerts ist um 19.00 Uhr. Sowohl beschwingte als auch anrührende Stücke des Komponisten Robert Stolz (1880 – 1975) stehen auf dem Programm. Es treten die Sänger Monika Smetana (Sopran) und Michael Wagner (Tenor) sowie das Instrumental-Quartett „Penzinger Konzertschrammeln“ auf. Der Eintritt ist gratis. Spenden nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Heide Liebhart) gerne an. Erforderlich sind die Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien und eine rasche Reservierung von Zählkarten: Telefon 0664/187 84 87. E-Mails an das ehrenamtliche Museumsteam: bm1230@bezirksmuseum.at.

An dem Konzert mit dem Motto „Eine Hommage an Robert Stolz“ wirken Regine Koch (Violine), Bernadette Schlembach (Violine), Roland Smetana (Akkordeon) und Eveline Mörth (Kontragitarre) mit. Die Gruppe „Penzinger Konzertschrammeln“ wurde 1987 ins Leben gerufen und widmet sich seither erfolgreich der Pflege althergebrachten Liederguts aus der Wienerstadt. Melodien aus beliebten Operetten runden das große Repertoire des Ensembles ab. Mehr Infos im Internet: www.penzingerkonzertschrammeln.at.

