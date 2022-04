Lotto: Dreifachjackpot – am Mittwoch geht es um 2,8 Mio. Euro

Lotterien spenden für jeden Tipp 5 Cent an Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine

Wien (OTS) - Lotto „6 aus 45“ startet mit einem Dreifachjackpot in die Ukraine-Hilfswoche der Österreichischen Lotterien. Am Sonntag gab es zum dritten Mal in Folge also keine „sechs Richtigen“, und damit geht es am Mittwoch beim Sechser um rund 2,8 Millionen Euro.

Die Österreichischen Lotterien spenden übrigens für jeden Tipp, der in dieser Woche bis inklusive Ostersonntag abgegeben wird, 5 Cent an Nachbar in Not zugunsten der Hilfe für die Ukraine. Dies gilt für alle Wettscheinspiele, also für Lotto und ebenso für Joker, EuroMillionen, Toto, Bingo, TopTipp, Zahlenlotto und Lucky Day. Dabei rechnen die Österreichischen Lotterien, dass ein Spendenbetrag von zumindest 700.000 Euro zustande kommt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn. Ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin gewann dabei mit dem dritten von vier Tipps auf einem Normalschein mehr als 95.300 Euro.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete am Sonntag ohne Sechser. Nutznießer davon waren wieder die 34 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, und die somit jeweils mehr als 8.000 Euro gewannen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Und auch die dritte Ziehung, nämlich die des Joker, endete am Sonntag ohne Gewinn im ersten Rang. Somit wartet hier ein Jackpot, der mit rund 350.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. April 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.919.427,67 – 2,8 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 95.323,00 68 Fünfer zu je EUR 1.529,20 240 Vierer+ZZ zu je EUR 129,90 3.714 Vierer zu je EUR 46,60 5.586 Dreier+ZZ zu je EUR 13,90 62.071 Dreier zu je EUR 5,00 164.457 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 14 19 24 26 44 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. April 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 34 Fünfer zu je EUR 8.055,80 2.210 Vierer zu je EUR 21,00 36.379 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 12 22 26 33 44 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. April 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 175.553,67 – 350.000 Euro warten 13 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 821 mal EUR 88,00 8.325 mal EUR 8,00 82.867 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 2 9 6 2 0

