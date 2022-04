„Euer Ehren“: Bis zu 725.000 sahen dreiteilige Thrillerserie mit Sebastian Koch, Tobias Moretti und Ursula Strauss in ORF 2

Erfolg für ORF/ARD-Degeto-Produktion von Regie-Shootingstar David Nawrath

Wien (OTS) - Wie weit geht ein Vater, um das eigene Kind zu retten? Am 9. April (in Doppelfolge) und am 10. April 2022 stand die dreiteilige ORF/ARD-Degeto-Highend-Thriller-Serie „Euer Ehren“ jeweils ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 – und bis zu 725.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich von dem spannungsgeladenen Sog mit starken Bildern und exzellent gespielten Charakteren mitreißen. Bei Teil 1 waren am Samstag um 20.15 Uhr durchschnittlich 655.000 dabei, Teil 2 ließen sich im Schnitt 521.000 nicht entgehen. Das große Finale, den dritten Teil, am Sonntag sahen um 20.15 Uhr in ORF 2 durchschnittlich 645.000.

Grimme-Preisträger Sebastian Koch verkörperte den angesehenen Innsbrucker Richter, an seiner Seite spielten Tobias Moretti, Ursula Strauss, Paula Beer, Sascha Geršak, Rainer Bock und Newcomer Taddeo Kufus. In weiteren Rollen der deutsch-österreichischen Adaption der israelischen Erfolgsserie „Kvodo“ waren u. a. die österreichischen Schauspielerinnen und Schauspieler Krista Stadler, Gerti Drassl, Thomas Schubert, Andreas Lust, Manuel Sefciuc, Miriam Hie, Regina Fritsch und Jack Hofer zu sehen.

„Euer Ehren“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

