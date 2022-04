Harter Return von ZISANO und seinem Werbepartner Thomas Muster

Das erfolgreiche Startup-Unternehmen, ein großer Förderer des österreichischen Sports und Österreichs Tennisikone holen nach einer ORF-Radiosendung zum Gegenschlag aus

Wien (OTS) - Fest steht: Gesundheit und Fitness sind die Themen der Gegenwart und Zukunft. Das in Wien ansässige Startup ZISANO hat 2021 in Zusammenarbeit mit einem seit 45 Jahren erfolgreichen Erfinder und Entwickler das „ZISANOPOWER Armband“ ( www.zisanopower.com ) auf den Markt gebracht, das zum einen extrem stark in den Markt eingetreten ist und zum anderen darauf verweisen kann, sich nahezu 100-prozentiger Kundenzufriedenheit zu erfreuen.

Als Partner bzw. Werbeträger konnten zahlreiche Persönlichkeiten aus der Welt des Sports und der Gesellschaft gewonnen werden, die sich naturgemäß zuvor von der Wirkung überzeugt haben: unter anderem Tischtennis-Ex-Europameister und Herren-Bundestrainer Chen Weixing, Mister Darts Mensur Suljovic, der Fußballklub Vienna und die Österreichische Sporthilfe. Und: Prominentester Partner und begeisterter Träger des „ZISANOPOWER Armbandes“ ist Österreichs Tennisikone Thomas Muster.

Vor wenigen Tagen erschien ein Beitrag im Ö1-Konsumentenmagazin „Help“, der den Eindruck erweckt, dass das erfolgreiche Unternehmen ZISANO und dessen Werbeträger die Unwahrheit sagen und die Konsumenten täuschen würden: In diesem Bericht wird von „esoterischem Unfug“, von „Pseudowissenschaft“, „fragwürdigen Produkten“ gesprochen und der auf http://help.orf.at/stories abrufbare Artikel versteigt sich am Ende gar zum Zitat eines „Experten“, der – so wörtlich – „ …. eine Wirkung zu 100 Prozent ausschließt….“

Jetzt folgt – neben der Prüfung rechtlicher Schritte - der Konter des erfolgreichen Wiener Startups und seines prominentesten Werbeträgers Thomas Muster, der auch andere Produkte der Firma ZISANO gerne verwendet:

„ Ich wollte vor der Eröffnung einer möglichen Zusammenarbeit zuerst die Produkte testen, weil ich nur dann für etwas eintrete, wenn ich auch wirklich zu 100% dahinter stehe und davon überzeugt bin. Das habe ich gemacht und in weiterer Folge eine erstaunliche Wirkung festgestellt. Das hat mich schlichtweg überzeugt. “, so die ehemalige Nummer Eins der Tenniswelt

Thomas Muster führt weiter aus: „ Ich habe bedingt durch meine Karriere als Tennisprofi natürlich auch das eine oder andere Wehwehchen und ich spüre seit ich das Band trage einfach mehr Stabilität und Balance. Ich habe das Powerband dann auch in meiner Familie und in meinem engsten Umfeld testen lassen und auch von dort habe ich durchwegs nur positives Feedback bekommen. Um es auf den Punkt zu bringen: Mir hilft das Band und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt. “

Die Partnerschaft mit ZISANO soll aus der Sicht von Thomas Muster möglichst viele Menschen erreichen: „ Weil ich einfach überzeugt bin, dass das Powerband und andere Produkte der Firma ZISANO den Menschen sehr helfen kann. “

ZISANO und Thomas Muster ist darüber hinaus die Feststellung sehr wichtig, dass - anders als durch den erweckten Eindruck im zitierten Ö1-Beitrag - dass ". . . . die Wirkung des ZISANOPOWER Armbandes wissenschaftlich nicht belegt sei . . ." niemals ein derartiges Versprechen gegeben wurde. Unisono erklären Firmenchef Günter Turtenwald und Thomas Muster: " Wir haben nie eine derartige Behauptung aufgestellt, dass die Wirkung wissenschaftlich belegt sei oder jemals den Eindruck erweckt, dass das eine Kaufentscheidung sein könnte. "

Geschäftsführer Günter Turtenwald ergänzt zusammenfassend: " Wir lassen unsere zufriedenen Kund:innen aus allen Gesellschaftsbereichen für uns sprechen. Die nahezu 100-prozentige Kundenzufriedenheit und die vielen persönlichen Geschichten, dass unsere Produkte geholfen haben, sind unsere Benchmark. Das ZISANOPOWER Armband – übrigens handmade in Austria - kann jede und jeder für sich persönlich testen, ob es ihr oder ihm hilft, so wie es die vielen Kund:innen und Partner:innen – ob prominent oder nicht – getan haben! "

Das gesamte Gespräch, das anlässlich der Eröffnung der Zusammenarbeit zwischen ZISANO und Thomas Muster bei der Pressekonferenz im Herbst 2021 im Beisein vieler Medien aufgenommen worden ist, können Sie auf www.zisano.at nachhören.

Rückfragen & Kontakt:

GF Günter Turtenwald

Tel. +43 676 664 8093

office @ zisano.at

www.zisanopower.com

www.zisano.at