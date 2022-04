Constantin Film ist doppelter FFA-Branchentiger 2022

München (ots) - Constantin ist doppelter Branchentiger des letzten Jahres und sichert sich damit bei der Vergabe der Referenzmittel der Filmförderungsanstalt (FFA) erneut die Auszeichnung als erfolgreichster Produzent und Verleiher deutscher Filme. Nach einer pandemiebedingen Pause, in der die Vergabe für ein Jahr ausgesetzt war, geht der Preis diesmal bereits zum 14. Mal nach München.

Möglich gemacht haben diesen Erfolg u.a. Eigenproduktionen wie CONTRA und KAISERSCHMARRNDRAMA. Als Produzent erhält die Constantin Film eine Fördersumme von 1,9 Mio. Euro für insgesamt drei Filme. Unter die Kategorie "Verleih" mit einer Fördersumme in Höhe von 643.222 Euro entfielen vier Filme, darunter CONTRA; KAISERSCHMARRNDRAMA, OSTWIND - DER GROSSE ORKAN.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Filme und Kino sind und bleiben wichtiger Bestandteil der Constantin Film-DNA. Gerade in diesen besonders herausfordernden Zeiten gratuliere ich allen Beteiligten in der Produktion und der Auswertung unserer deutschen Kinofilme zu diesem außergewöhnlichen Erfolg von ganzem Herzen, ich freue mich sehr darüber."

Die Referenzförderung der FFA ist eine erfolgsbasierte automatische Förderung und somit für Produzenten innerhalb des deutschen Fördersystems ein wichtiger Bestandteil. Sie errechnet sich aus einem Punktesystem, basierend auf dem Besuchererfolg im Kino sowie auf Festival- und Filmpreisauszeichnungen. Pro verkaufter Kinokarte bzw. Festivalpunkt liegt der Förderbetrag in diesem Jahr durch die zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel des BKM aufgrund der Pandemiebeschränkungen mit 92 Cent mehr als doppelt so hoch als im Vorjahr (40 Cent), in der Referenzverleihförderung ergibt sich eine Summe von 27 Cent pro Besucher (im Vorjahr 14 Cent).

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen:

Constantin Film Presse

Telefon: 089 44 44 600

E-Mail: presse @ constantin.film