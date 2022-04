Aviso Pressekonferenz: Comeback der PET-Mehrwegflasche

Hybrid-Pressekonferenz & Werksbesichtigung bei Vöslauer gemeinsam mit Klimaschutzministerin Gewessler und Greenpeace am 20. April

Bad Vöslau / Wien (OTS) - Die PET-Mehrwegflasche ist zurück: Am 20. April präsentiert Österreichs größter Mineralwasseranbieter Vöslauer gemeinsam mit Klimaschutzministerin Gewessler und der Umweltschutzorganisation Greenpeace die derzeit einzige PET-Mehrwegflasche. Vor 13 Jahren aus dem Regal genommen, ist sie somit die erste PET-Flasche, die wieder am österreichischen Markt zu haben ist und mehrmals wiederbefüllt wird. In Kürze sind die nur 55 Gramm leichten umweltfreundlichen Mehrwegflaschen überall dort im österreichischen Handel erhältlich, wo es Vöslauer Pfandgebinde gibt. Die Wasch- und Abfüllanlage bei Vöslauer können angemeldete Medienvertreter:innen exklusiv nach der Hybrid-Pressekonferenz am 20. April besichtigen.



Eine ressourcenschonende und klimafreundliche Alternative zu Dosen, Einwegflaschen oder anderen Gebinden sind Mehrwegflaschen, die zurückgenommen, gewaschen und jahrelang wieder befüllt werden. Bisher gab es nur Glas-Mehrwegflaschen in Österreich, nun kommt die leichte PET-Mehrwegflasche zurück ins Getränkeregal.



Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen zur:



Pressekonferenz zum Thema “Comeback der PET-Mehrwegflasche”



Datum: Mittwoch, 20. April 2022

Zeit: 9:00 Uhr

Ort: Vöslauer Mineralwasser GmbH, Quellenstraße 1, 2540 Bad Vöslau

oder: online - Link wird zugesendet

Begrüßung: Alfred Hudler, Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Leonore Gewessler , Klimaschutzministerin

, Klimaschutzministerin Birgit Aichinger , Geschäftsführerin Vöslauer

, Geschäftsführerin Vöslauer Herbert Schlossnikl , Geschäftsführer Vöslauer

, Geschäftsführer Vöslauer Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Die Teilnahme am Pressegespräch - sowohl online als auch offline - und die Werksbesichtigung sind ausschließlich nach Anmeldung möglich. Bitte senden Sie Ihre Zusage inklusive der gewählten Option (online oder vor Ort) bis spätestens 15. April an Susanna Steinkellner - steinkellner @ zbcom.at oder +43 664 88 907004. Für die Online-Variante wird Ihnen ein Link zum Pressegespräch zugeschickt.

Hinweis zur Anreise:

Die Anreise aus Wien ist klimafreundlich mit dem Regionalexpress möglich. Abfahrt Wien Hauptbahnhof um 7:59 Uhr, Ankunft Bad Vöslau 8:31 Uhr. Gerne nehmen wir Sie am Bahnhof in Empfang - der Fußweg vom Bahnhof zum Ort der Pressekonferenz beträgt ca. fünf bis zehn Minuten.

COVID-19 Hinweis:

Um vor Ort an der Veranstaltung teilnehmen zu können, ist ein 3G-Nachweis sowie das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

Hygiene- & Sicherheitshinweis:

Für die Besichtigung der Produktion gelten Hygiene- und Sicherheitsauflagen, die wir Ihnen nach der Anmeldung im Detail zusenden.

