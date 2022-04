BELLEVUE 74: MERYN + Partner feiert Dachgleiche in Wien Döbling

Wien (OTS) - Mitten im Grünen und doch ganz stadtnah feiert der Wiener Bauträger MERYN + Partner Dachgleiche in der Döblinger Bellevuestraße. Das außergewöhnliche Objekt BELLEVUE 74 besticht mit hochwertiger Ausstattung und unvergleichlich offenem Panoramablick.

Nachhaltige Bauweise, hochwertige Ausstattung und ansprechende Architektur spiegeln die höchste Qualität dieses exklusiven Wohnbauprojektes wider. Mit dem Projekt BELLEVUE 74 von MERYN + Partner werden zwei moderne Villen, die 9 hochwertige Eigentumswohnungen beinhalten, und eine einzigartige Einfamilienvilla realisiert. Die zukünftigen BewohnerInnen erwartet, neben einem Concierge Service, ein unvergleichbarer und unverbaubarer Panoramablick über die Stadt.

Am Dienstag, den 05. April, feierte der Bauträger nun die Dachgleiche der drei extravaganten Baukörper. Mag. Alexander Meryn, MSc, Geschäftsführender Gesellschafter von MERYN + Partner, eröffnete die Feier honorierend: „Ohne unseren zuverlässigen Investor und einer derart vertrauensvollen Bank wäre die Umsetzung dieses exklusiven Projektes nicht möglich gewesen.“ Im Zuge der Feier übergab Meryn das Gleichengeld an die Mitarbeiter von M&R Globalbau, die bei diesem Wohnbauprojekt eine unfallfreie Umsetzung bejubelten.

Die planmäßige Fertigstellung dieses einzigartigen Projekts findet im Herbst 2022 statt. Mag. Alexander Meryn, MSc bestätigt: „Wir sind zuversichtlich, dass der Baufortschritt weiterhin reibungslos und nach Zeitplan laufen wird. Mit M&R Globalbau haben wir den idealen Partner gefunden. Wir freuen uns, dass die zukünftigen BewohnerInnen schon bald ihren neuen Wohnraum mit höchstem Qualitätsstandard beziehen können.“

Familiendomizil der besonderen Art

Im noblen Wiener Bezirk Döbling, zwischen Weingärten und Wienerwald, ist das exklusive Wohnbauprojekt BELLEVUE 74 gelegen. Die exklusive Familienvilla mit über 430 Quadratmetern Wohnfläche ist das Prunkstück von BELLEVUE 74. Über drei Stockwerke mit eigenem Lift erstreckt sich die sogenannte „Villa C“ und lässt keine Wünsche offen – die Einfamilienvilla verfügt über verschiedenste Wohlfühl-Bereiche: Weinkeller, Fitnessraum, SPA inkl. Lounge, Pool samt Outdoor-Küche und Garten mit direktem Panoramablick über die benachbarten Weingärten.

Über MERYN + Partner Bauträger GmbH

MERYN + Partner setzt als Eigentümer geführtes Unternehmen auf die Entwicklung und Realisierung exklusiver Immobilien. Architektur und Raumgestaltung nehmen bei der Umsetzung einen hohen Stellenwert ein – die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner erhalten so einen nach ihren besonderen Wünschen geschaffenen Lebensraum, der genau ihren Bedürfnissen entspricht.

Mag. Alexander Meryn, MSc als Geschäftsführender Gesellschafter ist seit mehr als 15 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig und hat in leitender Funktion zahlreiche Immobilienprojekte, wie zum Beispiel den TownTown Business Park und den Bank Austria Campus, umsetzen können. Seine Expertise und das Know-how des Teams fließen bei der Projektumsetzung in allen Phasen und der individuellen Beratung der Kundinnen und Kunden ein.

Weitere exklusive Projekte von MERYN + Partner befinden sich derzeit unter anderem am Ölberg in Klosterneuburg, in Kitzbühel (Hahnenkamm und Bichlalm) sowie am Wörthersee (See Residenzen Wörthersee) in Umsetzung.



