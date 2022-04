Erfolgreicher Kinostart und Bester Österreichischer Spielfilm 2022: RIMINI von Ulrich Seidl

Seit Freitag ist Ulrich Seidls RIMINI österreichweit im Kino zu sehen – bei der Diagonale'22 wurde er als Bester Spielfilm ausgezeichnet

Wien (OTS) - In seinem neuen, vielgelobten Spielfilm RIMINI erzählt Regisseur Ulrich Seidl vom einst gefeierten Schlagerstar Richie Bravo, brilliant verkörpert von Schauspieler Michael Thomas, der im winterlichen Rimini seinem verblichenen Ruhm hinterherjagt und mit Auftritten vor Bustouristen und Liebesdiensten an weiblichen Fans seinen ausschweifenden Lebensstil zwischen Dauerrausch und Spielsucht finanziert.



Der Film feierte bei der Sonntagabend zu Ende gegangenen Diagonale – Festival des österreichischen Films Österreich-Premiere und wurde mit dem Großen Diagonale-Preis des Landes Steiermark als Bester Spielfilm 2022 ausgezeichnet: " Dieser Film ist ergreifend und er hat uns ergriffen. Jede Szene gestattet den Blick in die Seele, besonders die eigene ... Mag die Oberfläche auch dreckig und trist sein: Kaum war ein Film unserer Pathospraxis zu leben und zu lieben so nah ... Der Große Diagonale-Preis für den besten Spielfilm geht an Ulrich Seidl (ex aequo mit Richie Bravo) — für einen Film, der uns nicht vergessen lässt, dass großes Kino mit dem Leben zu tun hat (dem eigenen), während es von anderem träumt. Ein Opus magnum, veramente. "



Weiters wurde Tanja Hausner für ihr "Feuerwerk an Kostümgestaltung" in RIMINI mit dem Diagonale-Preis für das Beste Kostümbild 2022 ausgezeichnet.



"RIMINI ist genau der Film, den man sich immer von Ulrich Seidl gewünscht hat – und er ist noch besser geworden als erwartet."

ORF FM4, Christian Fuchs



"ein überraschend zärtliches Männerporträt zwischen Glanz und Elend"

Kurier, Alexandra Seibel



"Als langjährige Verleihpartnerin ist es Stadtkino Filmverleih eine besondere Ehre und Freude, Regisseur Ulrich Seidl und seiner gemeinsam mit Veronika Franz gegründeten Produktionsfirma zu den verdienten Auszeichnungen bei der diesjährigen Diagonale zu gratulieren", zeigt sich Stadtkino Filmverleih Geschäftsführer Norman Shetler erfreut. "RIMINI besticht einmal mehr dank Ulrich Seidls unverkennbarer und konsequenter Handschrift als Regisseur, wieder berührt er die österreichische Seele schonungslos wie zärtlich."



RIMINI ist derzeit österreichweit in den Kinos zu sehen.

Nähere Informationen unter www.stadtkinowien.at

