Ervin Hukarevic ist neuer Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Klagenfurt-Land

Ervin Hukarevic, Stadtrat in Ferlach, wurde im ersten Wahlgang mit 61 Prozent gewählt, Ingo Appé trat nicht mehr an

Klagenfurt (OTS) - Im Kulturhaus Feistritz im Rosental gratulierten Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. 96 Delegierte waren anwesend, Hukarevic entschied den ersten Wahlgang mit 61 Prozent der Stimmen für sich.

Dem neuen Bezirksparteivorsitzenden wünschte Landesparteivorsitzender Kaiser viel Glück und Kraft für die Arbeit und stellte klar, mit welchem Erfolgsrezept die SPÖ in und für Kärnten weiter arbeiten muss: „Geschlossenheit und Zusammenhalt. Im Moment braucht es mehr denn je eine sozialdemokratisch getragene Politik, auf die sich die Menschen verlassen können, wissen wofür sie steht. Wir tragen Enkelverantwortung, wir wollen dem Land Zukunft gegeben. Das können wir nur, wen wir am 5. März 2023 wiedergewählt werden,“ so Kaiser.

Der scheidende Bezirksparteivorsitzende Ingo Appé verabschiedete sich herzlich vom ganzen Team und dankte den Vielen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Dem zukünftigen Bezirksparteivorsitzenden wünscht er viel Erfolg, viel Kraft und ein herzliches Freundschaft. „Danke an alle, für die letzten sechs Jahre. Vor einigen Jahren habe ich gesagt: Wer A sagt, muss auch Appé sagen. Heute ist es an der Zeit zu sagen, wer Appé sagt, muss auch ade sagen. Es war eine überaus ehrenvolle Aufgabe, die ich nun gerne in jüngere Hände lege. Ich wünsche dem neuen Vorsitzenden viel Kraft und Erfolg“, so Appé.

