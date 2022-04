FPÖ – Kickl: Ukraine-Besuch von Nehammer ist falsche und neutralitätsfeindliche Schwerpunktsetzung!

Kanzler führt sich wie ein "Klitschko-Fanboy" auf, anstatt das Krisenmanagement in Österreich professionell zu leiten

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl sieht im heutigen Besuch vom ÖVP-Bundeskanzler in der Ukraine eine falsche und vor allem eine neutralitätsfeindliche Schwerpunktsetzung. „Der österreichische Kanzler sollte sich lieber um die aktuellen großen Probleme im eigenen Land kümmern – hier gibt es genug zu tun. Derzeit leiden nämlich die Österreicher unter einer massiven Preisexplosion bei Strom, bei Gas, bei den Lebensmitteln oder auch bei den Treibstoffen. Die Teuerung trifft auch unseren Mittelstand hart“, so Kickl.

„So werden derzeit unzählige Haushalte aber auch ein Großteil der Unternehmen von dieser schwarz-grünen Regierung belastet, viele stehen bereits jetzt am Rande ihrer Existenz. Gleichzeitig versagen aber ÖVP und Grüne bei der notwendigen raschen und effizienten Entlastung für diese Menschen. In Wahrheit führt sich der Bundeskanzler derzeit auf wie ein ‚Klitschko-Fanboy‘, anstatt von der Regierungsspitze aus, das Krisenmanagement in Österreich professionell zu leiten – das hätte ich mir von Nehammer erwartet. Aber sein permanentes Eintreten und Einpeitschen für Sanktionen gegen Russland zerstört in Österreich tausende Arbeitsplätze und auch den Wohlstand für Millionen Menschen“, kritisierte Kickl.

„Überdies ist der Besuch beim ukrainischen Präsidenten auch ein weiterer Ausdruck ‚einer völligen Verabschiedung von der aktiven österreichischen Neutralitätspolitik‘, die ihre Aufgabe eigentlich in Vermittlungen für eine rasche Beendigung dieses furchtbaren Krieges sehen müsste. Nehammer zerstört aber mit seiner nicht durchdachten Aktion mutwillig unser Neutralitätserbe, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde“, so Herbert Kickl.

