Gewerkschaft vida zu Langzeit-Kurzarbeits-Bonus: Anspruchsberechtigte müssen jetzt rasch zum Bonus kommen

vida-Hebenstreit: Regierung kommt Forderung nach Abmilderung der Einkommensverluste nach – vida unterstützt beim Bonusbezug

Wien (OTS) - „Egal ob Reisebusfahrer oder Kellnerin, die Menschen, die lange in Kurzarbeit waren, haben dadurch auch die höchsten Einkommenseinbrüche erlitten – sie brauchen dringend den 500-Euro-Langzeit-Kurzarbeits-Bonus“, so Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida. „Wir hätten uns eine schnellere und unkomplizierte Abwicklung gewünscht“, so Hebenstreit in Richtung Regierung.

Die Gewerkschaft vida werde ihre anspruchsberechtigten Mitglieder jedenfalls breit unterstützen. Damit diese so schnell wie möglich zu ihrem Bonus am Konto kommen, werde man österreichweit neben Info-Mailings an Gewerkschaftsmitglieder auch in zahlreichen Betrieben in den kommenden Wochen persönliche Beratungen und konkrete Hilfestellungen zur Beantragung des Langzeit-Kurzarbeits-Bonus anbieten, kündigt Hebenstreit an.

„Wir gehen davon aus, dass es auch im Interesse der Arbeitgeber ist, wenn ihren Beschäftigten die Beantragung gelingt. Daher setzen wir bezüglich Bonusbeantragung auf Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern“, sagt Hebenstreit. Unter der Mail-Adresse kurzarbeit@vida.at können sich vida-Gewerkschaftsmitglieder und alle, die es werden wollen, bereits jetzt über den Langzeit-Kurzarbeits-Bonus informieren.

