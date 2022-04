SPÖ-Kärnten: Peter Gratzer ist neuer Bezirksparteivorsitzender von Spittal an der Drau

Mit 53 Prozent der Stimmen bei 123 anwesenden Delegierten, wurde Peter Gratzer, Stadtrat in Gmünd, gestern, Freitag, zum neuen Bezirksvorsitzenden der SPÖ Spittal an der Drau gewählt.

Klagenfurt (OTS) - Im Kulturhaus in Seeboden gratulierten neben SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzenden LH Peter Kaiser, Landesrätin Sara Schaar, Bundesrat Günther Novak, SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, Bürgermeister Thomas Schäfauer als Hausherr, Bezirkspensionistenobmann Thomas Kohlhuber, die Vorsitzende der Volkshilfe Spittal, Andrea Penker, der Stadtparteiobmann von Spittal, Andreas Unterrieder und der Ehrenobmann des Bezirks, Adam Unterrieder. LH Peter Kaiser ging in seinen Grußworten eindringlich auf die aktuelle politische Situation ein, mit der wir uns auf nationaler, aber auch internationaler Ebene auseinandersetzen müssen.



„Viele unserer Generationen sind nicht darauf vorbereitet, was gerade über uns hereinbricht: Verknappungen von Rohstoffen, Folgen eines Wirtschaftsembargos, Wiederaufbau, leider viele Investitionen in Rüstung, kurz - ein Krieg in Europa! Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es braucht daher mehr denn je eine Sozialdemokratie die für die Grundbedürfnisse der Menschen sorgt“, stellt Landeshauptmann Kaiser klar.



Angesichts steigender Lebenskosten in Österreich fordert der Landeshauptmann von der Bundesregierung: „Dass man mit gleicher Sorgfalt mit der man während der COVID-Pandemie Unternehmen gestützt hat, nun auch den Menschen die es zum Überleben brauchen, mit dem Sozialstaat hilft!“



Dem neuen Bezirksparteivorsitzenden wünschte Landesparteivorsitzender Kaiser viel Glück und Kraft für die Arbeit und stellte klar, mit welchem Erfolgsrezept die SPÖ in und für Kärnten weiter arbeiten muss: „Geschlossenheit und Zusammenhalt. Eine Partei die ihre internen Diskussionen nach außen trägt, verliert - verständlicherweise - auch das Vertrauen der Bevölkerung. Im Moment braucht es mehr denn je eine sozialdemokratisch getragene Politik, auf die sich die Menschen verlassen können, wissen wofür sie steht. Gute Arbeit, Beste Bildung - gute Gesundheit, wie der Erhalt und die Stärkung des KH Spittal, um ein regionales Beispiel zu nennen. Wir tragen Enkelverantwortung, wir wollen dem Land Zukunft gegeben. Das können wir nur, wen wir am 5. März 2023 wiedergewählt werden,“ so Kaiser.



(Schluss)



