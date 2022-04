Lotto: Doppeljackpot am Sonntag – es geht um 1,9 Mio. Euro

Bonus nach OÖ und Sologewinne bei LottoPlus und Joker in Salzburg und NÖ

Wien (OTS) - Mit immerhin drei Gewinnen im sechsstelligen Bereich sorgte die Bonus-Ziehung am Freitag für zumindest drei fröhliche Gesichter. Es gab zwar – zum zweiten Mal in Folge – keinen Sechser, wodurch am Sonntag ein Doppeljackpot mit rund 1,9 Millionen Euro zur Ausspielung kommt, aber ein Oberösterreicher bzw. eine Oberösterreicherin darf sich über jene 300.000 Euro freuen, die als Bonus-Gewinn unter allen mitspielenden Tipps verlost wurden.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne. Jeweils rund 21.700 Euro gehen nach Niederösterreich und in die Steiermark sowie zweimal an Spielteilnehmer, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben haben.

LottoPlus

Den zweiten Hochgewinn gab es bei LottoPlus. Einzig ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Salzburg tippte die „sechs Richtigen“ und gewann rund 207.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Und der dritte im Bunde der Hochgewinner kommt aus Niederösterreich. Ihm gelang es, mit dem „Ja“ zum Joker den Jackpot im Alleingang zu knacken und rund 328.800 Euro zu gewinnen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. April 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.226.169,09 – 1,9 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 21.685,80 80 Fünfer zu je EUR 1.182,80 168 Vierer+ZZ zu je EUR 168,90 3.229 Vierer zu je EUR 48,80 4.258 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 55.667 Dreier zu je EUR 5,10 148.191 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 17 18 32 34 Zusatzzahl 41

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. April 2022

1 Sechser zu EUR 207.708,80 44 Fünfer zu je EUR 1.105,70 1.957 Vierer zu je EUR 22,20 33.214 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 19 22 34 36 39

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 8. April 2022

1 Joker EUR 328.784,60 4 mal EUR 8.800,00 77 mal EUR 880,00 876 mal EUR 88,00 8.507 mal EUR 8,00 81.655 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 1 2 0 5 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at