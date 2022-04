Der Osterhase bringt Karten für den Steirerball 2022

Für alle, die noch auf der Suche nach einem Ostergeschenk sind: Karten für den Steirerball am 14. Mai 2022 bringen Freude, Unterhaltung und Lebenslust. Tickets auf www.steirerball.com.

Wien (OTS) - Nicht nur Ostern, sondern auch der Steirerball naht mit großen Schritten. Wie jedes Jahr hat die Suche nach einem passenden Geschenk für Freunde und Verwandte längst begonnen. Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Was soll ich meinen Liebsten am Ostersonntag ins Osternest legen?

Der Verein der Steirer in Wien hat die passende Antwort: „Schenken Sie einen Abend voller steirischer Lebensfreude und gönnen Sie dem Beschenkten und sich selbst den wahrscheinlich unterhaltsamsten Ball der Wiener Ballsaison. Karten für den Steirerball am 14. Mai 2022 sind ein ganz spezielles Geschenk für alle Ballbegeisterten und Freunde der Steiermark, die nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder einmal ihre schönsten Dirndl, Trachten, Anzüge und Ballkleider ausführen möchten. Genießen Sie steirische Fröhlichkeit im Herzen Wiens – in diesem Jahr zum ersten Mal im Wiener Rathaus“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator.



Die Ballgäste wie die ORF-Moderatorin, Miss Austria 2019 und Co-Moderatorin des Steirerballs an der Seite von Oliver Zeisberger, Larissa Robitschko, erwartet am Steirerball im Rathaus ein abwechslungsreiches Programm: In den Ballsälen gibt es neben Walzer und Polka, Jazz und Popmusik. In den Gängen spielen steirische Trios und Quartette auf – so viele Musiker wie sonst bei keinem anderen Ball in Wien. Auch kulinarisch hat der Steirerball einiges zu bieten: Etwa die frisch gekochte Kernöleierspeis, Weine von steirischen Winzern in der nachgebauten Weinstraße und den Bieranstich.

Humanitärer Gedanke

Die Veranstalter des beliebten Bundesländerballs verfolgen mit ihrem „SteirerFriedensBall“ auch einen humanitären Gedanken: „Angesichts des Kriegs in der Ukraine setzen wir als Verein ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und Krieg“, sagt Zakostelsky. Deshalb kommt der Reinerlös der Spenden des Ballabends geflüchteten Kindern aus der Ukraine zugute, die in Österreich Zuflucht gefunden haben.

Tickets für den Steirerball

Die 123. Auflage des Steirerballs wird zum ersten Mal im Wiener Rathaus stattfinden – als Frühlingsball am 14. Mai 2022.

Karten für den traditionsreichen Bundesländerball gibt es auf www.steirerball.com . Online werden auch Tickets für Studierende zum Preis von 45 Euro erhältlich sein. Sitzplätze und Logen können ebenfalls über die Homepage reserviert werden. An der Abendkasse kostet die Ballkarte 95 Euro. Sollte der Steirerball 2022 doch noch Corona-bedingt abgesagt werden müssen, werden die Kosten zur Gänze refundiert.



Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at



Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

