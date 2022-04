„profil“-Umfrage: SPÖ deutlich vor ÖVP, Nehammer in Kanzlerfrage schwach

58% dafür, dass Wolfgang Sobotka Vorsitz im U-Ausschuss zurücklegt

Wien (OTS) - Die jüngsten innenpolitischen Skandale schlagen sich in der aktuellen „profil“-Umfrage nieder: Wenn am kommenden Sonntag gewählt würde, käme die SPÖ mit 28% (+1) auf Platz eins – vor der ÖVP mit 24% (+1).

Laut der Umfrage, die vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“ durchgeführt wurde, bleibt die FPÖ stabil bei 19%. Dahinter folgen die Grünen mit 11% (+/-0) und die NEOS mit 9% (-1). Die Impfgegner-Partei MFG bringt es auf 7% (-1) und wäre damit im Parlament.

In der Kanzlerfrage schwächelt Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP): Er kommt lediglich auf eine Zustimmung von 21% (-2). Allerdings kommt auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die erst kürzlich in einer großen Rede ihren Anspruch auf das Kanzleramt bekräftigt hatte, nicht vom Fleck und in der Kanzlerfrage auf 16 % (+1) Zustimmung.

„profil“ ließ auch abfragen, ob Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka trotz der Ermittlungen gegen ihn den Vorsitz im U-Ausschuss behalten soll. Das Ergebnis: Nur 15% sind dafür, 58% plädieren dafür, dass er den Vorsitz zurücklegt (der Rest hatte keine Meinung zu der Frage). (n=800, Schwankungsbreite: +/- 3,5%, Methode: Kombination aus Telefon- und Online-Befragung)

