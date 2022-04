Nachhaltigkeit fängt im Modeeinzelhandel nicht bei der Produktion an

6 Jahre nach Eröffnung des kleiderzimmers ändert der Fashion Concept Store sein Konzept und bleibt damit voll am Puls der Zeit.

Wien (OTS) - kleiderzimmer, das einstige Best Practice Beispiel , das einen lässigen Mix Europäischer Modelabels führte, nahm die Corona Krise zum Anlass um das Konzept des kleinen Modeeinzelhandels von Grund auf zu hinterfragen, neu zu definieren und nachhaltig zu verändern.

anziehend wie immer. nur anders. Seit diesem Jahr beherbergt der Ort mit Lebensgefühl, das im wahrsten Sinne des Wortes „anziehend“ wirkt, PopUps mit wechselndem Angebot, Seminare und Farb- und Stilberatung.

"Um unersetzbar zu sein, muss man stets anders sein." - Coco Chanel

Die PopUps sind allerdings nur ein kleiner Teil des neuen Konzepts, denn im Mittelpunkt steht das Thema Nachhaltigkeit, das in der Modebrache zwar bei der Herstellung bereits angekommen ist, allerdings sich noch lange nicht im Konsumverhalten widerspiegelt. Nachdem uns die Werbung die letzten Jahrzehnte einen permanenten Mangel vermittelt hat, sind die Schränke voll, oft zu voll, und so konzentriert sich Barbara Lukas, die Person hinter dem kleiderzimmer, zwischen den PopUps auf die Beratung ihrer Kundinnen. "Viele wissen gar nicht, was für tolle Outfits sie aus ihrem Schrank zaubern könnten und zusätzlich befinden sich in jedem Schrank Teile, die nicht getragen werden." so Lukas.

kein Platz im Schrank und nichts zum Anziehen. Für dieses geläufige Problem hat Barbara Lukas mit ihrem neuen Konzept die perfekte Lösung gefunden. Seit Anfang des Jahres sortiert sie Schränke ihrer Kundinnen. Gute Teile, die dabei aussortiert werden, werden bei PopUps mit dem Thema "StockSale & StylistenFlohmarkt" zu moderaten Preisen verkauft um so ein Lieblingsteil einer neuen Besitzerin zu werden. Der erste PopUp dieser Art sorgte für Begeisterung der Kundinnen und zeigt, dass es nicht immer neu sein muss, damit man modisch und abwechslungsreich gekleidet ist.

einfach anziehend. kleiderzimmer. Der nächste PopUp findet unter dem Motto „kleiderzimmer & friends“ von 21.04. bis 08.05.2022 statt. Eine spannende Mischung, denn typische kleiderzimmer Labels wie Moss Copenhagen, InWear, PartTwo oder Fabienne Chapot treffen auf Österreichische Lieblingslabels. Mit dabei sind u. a. Vuuna, Therese Collection, Consches, Endless Underwear, Mongap, Horst Sitte, Ellamar, Caleo Cashmere, Aun Collection, Silvia Gattin, Naturjuwelen & Stoffträume, the little big style, Lela Mochila und MyFelicity.

nachhaltig und trendig. Neben neu sortierten Schränken und abwechslungsreichem Angebot integriert das neue kleiderzimmer kleine, heimische Labels mit nachhaltigen Grundsätzen. Für mehr Vielfalt in der lokalen Modeszene und einem positiven Beitrag für unsere Umwelt.

