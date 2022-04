Heute ist Internationaler Tag der Roma - Elvis-Jasin Shabani wird zum Antiziganismus-Beauftragten des SÖZ

Wien (OTS) - Heute leben etwa 14 Millionen Roma in Europa, etwa 8 Millionen davon in der EU. Sie sind somit die größte Minderheit unseres Kontinents. Immer noch werden Menschen aus der Roma Community als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt.

Vor etwa einem Monat hat die deutsche Bundesregierung einen Antiziganismus-Beauftragten berufen.



In Österreich sind wir als das SÖZ, die einzige Partei mit einem Antiziganismus-Beauftragten. Bis heute ist Antiziganismus ein zu wenig beachtetes Phänomen auch in Österreich. Wir fordern hiermit die österreichische Bundesregierung dazu auf, eine/e Beauftragte/n für Antiziganismus zu ernennen und mehr Gewicht auf die Lösung der Probleme unserer Roma-MitbürgerInnen zu legen.



In Anbetracht der Geschichte Österreichs, ist das ein wichtiger und notwendiger Schritt.



Wir gratulieren bei dieser Gelegenheit Herrn Elvis-Jasin Shabani zu seiner neuen Verantwortung als Antiziganismus-Beauftragten des SÖZ.



#Roma #Internationalerromatag #SÖZ





Rückfragen & Kontakt:

SÖZ - Sozial & Ökologisch

Gudrunstr. 167, 1100 Wien

Hakan Gördü MSc.

Tel.: +4366499077111

info @ soez.at | www.soez.at