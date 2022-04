„Bürgeranwalt“: Recht auf Löschung aus KSV1870-Datenbank?

Am 9. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 9. April 2022, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Recht auf Löschung aus KSV1870-Datenbank?

Das Vorhaben, sich selbstständig zu machen, endete für Herrn H. 2013 in einer Privatinsolvenz. Den ausgemachten Zahlungsplan konnte er einhalten und im April 2020 vollständig erfüllen. Doch die Insolvenz ist seitdem im Kreditschutzverband 1870 vermerkt. Daher erhält Herr H. seit zwei Jahren auch keinen Kredit für die fällige Sanierung seiner Altbauwohnung. Das, obwohl er seit 13 Jahren eine Festanstellung hat und die Bonität gegeben ist, so Herr H. Sein Löschungsansuchen wurde vom KSV1870 abgelehnt. Herr H. legte bei der Datenschutzbehörde Beschwerde ein. Da diese monatelang unbehandelt blieb, hat er sich an die Volksanwaltschaft gewandt.

Nachgefragt: Gesperrter Durchgang

In Wien-Ottakring wurde der Durchgang von der Seitenberggasse zur Ottakringer Straße abgesperrt. Kann man den Grundstückseigentümer, Wiener Wohnen, nun zwingen, den Durchgang wieder zu öffnen? Mit dieser Frage haben sich empörte Anrainerinnen und Anrainer an Volksanwalt Werner Amon gewandt. „Bürgeranwalt“ hat im November darüber berichtet und samt Kamerateam einen Lokalaugenschein in Wien-Ottakring vorgenommen. Was hat sich seither getan?

Wasserschäden im Keller – haben die Behörden zu lange gewartet?

Seit Jahren hat Herr S. aus Purbach am Neusiedler See einen Wasserschaden in seinem Keller. Die Ursache sei eine mangelhaft errichtete Betonplatte am Nachbargrundstück. Immer wieder habe der Bürgermeister der Stadtgemeinde den Eigentümerinnen der Betonplatte mit Bescheiden aufgetragen, für eine geeignete Isolierung zu sorgen. Die Nachbarinnen würden das aber beharrlich verweigern. Obwohl die Gemeinde auch einen Bescheid erlassen hat, wonach diese provisorische Abdichtungsmaßnahmen auf ihrem Grundstück zu dulden haben, würden sie niemanden auf ihr Grundstück lassen. Warum wurden die Bescheide bislang nicht vollstreckt?

