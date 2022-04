Aviso Diakonie PK zum hohen Wert von Pflege und Betreuung für unsere Gesellschaft

Karwoche ist Care-Woche: Wie willst du leben? Wie willst du pflegen? Wichtige Fragen für die ausstehende Pflegereform

Wien (OTS) - In einer Pressekonferenz hebt die Diakonie am Gründonnerstag den gesellschaftlichen Wert der Carearbeit hervor.

Wir rücken Pflegekräfte ins Rampenlicht mit allem, was sie tun und denken, mit ihren Erfahrungen und ihren Vorstellungen von guter Pflege und Betreuung, und ihren Wünschen für die ausstehende Pflegereform.

AVISO Diakonie PK: Karwoche ist Care-Woche: Wie willst du leben? Wie willst du pflegen?

In der Diakonie leitet uns bei der Betreuung und Pflege der uns anvertrauten Klient:innen die Frage: “Wie willst du leben?“. Die Mitarbeiter:innen sollen ihre Arbeit unter bestmöglichen Rahmenbedingungen versehen können. Deshalb fragen wir sie heute „Wie willst du pflegen?“



In der PK rücken wir Pflegekräfte ins Rampenlicht mit allem, was sie tun und denken, mit ihren Erfahrungen und ihren Vorstellungen von guter Pflege.



Ihre Gesprächspartner:innen sind:

• Maria K. Moser, Diakonie Direktorin

• Elke Birklbauer, Leiterin einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderungen

• Johannes Strasser, Leiter einer Altenpflegeeinrichtung der Diakonie



Bitte beachten Sie, dass vor Ort 3G und die Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske gelten.

Datum: 14.04.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Albert Schweitzer Haus, 4. Stock Kapellenraum (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Pressesprecherin

0664 3149395

presse @ diakonie.at