Causa Cobra - SPÖ-Deutsch: „Nehammer voll auf Kurz-Kurs: Türkises Tricksen-Tarnen-Täuschen statt Wahrheit und Aufklärung“

„Nehammers Wahrheit ist eine Tochter der Zeit“ - Ein Kanzler, der ein Problem mit der Wahrheit hat, ist ein Problem fürs Land

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht sich durch die heutigen „Kurier“-Enthüllungen in seiner Kritik am unanständigen Verhalten von ÖVP-Kanzler Nehammer in der Causa Cobra bestätigt. „Seit Tagen fahren ÖVP-Kanzler Nehammer und das türkise Innenministerium in der Causa Cobra eine Desinformationskampagne und tischen der Öffentlichkeit jeden Tag neue Versionen der Vorfälle auf. Es zeigt sich, dass die Nehammer-Partei hier ein Lügengebäude errichtet hat, das jetzt auch dank der parlamentarischen Kontrollarbeit der SPÖ in sich zusammenbricht. Nehammers Wahrheit ist ganz offensichtlich eine Tochter der Zeit. Nehammer ist damit voll auf Kurz-Kurs: Statt für Wahrheit und Aufklärung zu sorgen, setzt Nehammer das Tricksen-Tarnen-Täuschen seines gescheiterten Vor-Vorgängers Kurz ungeniert fort“, betonte Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die ÖVP mit Nehammer an der Spitze hat nicht nur ein gewaltiges Korruptions- und Transparenzproblem, sondern auch ein Problem mit der Wahrheit. Klar ist: Ein Kanzler, der ein Problem mit der Wahrheit hat, ist ein Problem fürs Land – erst recht, wenn dieser Kanzler so wie Nehammer noch dazu kein Leadership, keinen Plan für Österreich und auch kein Verständnis für die Sorgen und Anliegen der Menschen hat“, so Deutsch mit Verweis darauf, dass sich Nehammer statt um Anti-Teuerungspakete für die Bevölkerung offensichtlich lieber darum kümmert, dass seine Privatpakete per Cobra zur Post kommen. (Schluss) mb/ls

