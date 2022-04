Wöginger: ÖVP-Parlamentsklub trauert um Friedrich König

Ehemaliger ÖVP-Klubobmann im 90. Lebensjahr verstorben

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Parlamentsklub der Österreichischen Volkspartei trauert um einen jahrzehntelangen verdienten Abgeordneten und Klubobmann“, sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger anlässlich des Ablebens von Friedrich König. Dieser habe ab 1970 fast 30 Jahre als Mandatar im Nationalrat und zwischenzeitlich auch im Europaparlament politisch gewirkt, zudem sei er im Zeitraum von 1986 bis 1990 Klubobmann der Volkspartei gewesen. Wöginger: „In dieser Zeit war die ÖVP unter Alois Mock gerade in die Bundesregierung gekommen, dementsprechend hatte Friedrich König einen maßgeblichen Anteil daran, die Politik Österreichs in diesen letzten Jahren des Kalten Krieges mitzugestalten. Dabei war er durch seine Geradlinigkeit und Kompetenz über die Parteigrenzen hinweg anerkannt.“



Die Volkspartei werde dem promovierten Juristen und Wirtschaftswissenschafter stets ein ehrendes Andenken bewahren, so Wöginger weiter. Der ÖVP-Klubobmann schließt: „Friedrich König war ein Politiker, der mit ganzer Kraft für Österreich und die Bürgerinnen und Bürger gearbeitet hat. In diesen schweren Stunden gilt unsere gesamte Anteilnahme der Familie und den Freunden von Friedrich König.“

