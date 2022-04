„Good News! Fortsetzung folgt?“

Einladung zum Pressegespräch im Rahmen der Diagonale’22

Wien (OTS) - Anlässlich des Festival des österreichischen Films lädt die Diagonale im Namen des Fachverband der Film- und Musikwirtschaft (FAMA) zum Pressegespräch „Good News! Fortsetzung folgt?“:

Pressegespräch „Good News! Fortsetzung folgt?“

Samstag, 9. April 2022, 10 Uhr,

Hotel Wiesler, Salon Frühling

Grieskai 4–8, 8020 Graz

„Der österreichische Film ist international äußerst erfolgreich und zeigt sich auf der Diagonale in seiner ganzen Vielfalt und Kraft. Gleichzeitig sind zentrale Finanzierungsinstrumente seit Jahren nicht valorisiert worden – die Mittel der wichtigen Finanzierungssäule Filmstandort Austria (FISA) sind nun erschöpft. Es droht ein Produktionsstopp für zahlreiche Filme mit ihren beteligten Regisseur*innen, Filmschaffenden und Produktionsfirmen. Es braucht für FISA eine kurzfristige Lösung und mittelfristig Anreize für ein Mehr an Investitionen im Filmbereich, damit das hohe kreative Potenzial, das wir in Österreich haben, genutzt werden kann.“

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Produzent, Obmann des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Verena Altenberger, Schauspielerin, Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films

Marie Kreutzer, Regisseurin und Drehbuchautorin, Vorstandsmitglied drehbuchFORUM Wien

Dieter Pochlatko, Filmproduzent, Gründungsmitglied Film Austria

„Good News! Fortsetzung folgt?“

Datum: 09.04.2022, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Hotel Wiesler, Salon Frühling

Grieskai 4-8, 8020 Graz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Markus Deutsch, Fachverbandsgeschäftsführer

Fachverband der Film- und Musikwirtschaft (FAMA)

markus.deutsch @ wko.at

T +43 664 817 9429