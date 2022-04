Neue Herausforderungen für die Biolandwirtschaft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 16. April 2022, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Biolandwirtschaft steht in den letzten Jahren vielen Veränderungen gegenüber, insbesondere durch die geänderten EU-Vorgaben. Am Beispiel des Biobetriebs der Familie Kriechbaumer in Rechberg im oberösterreichischen Mühlviertel zeigt das „Land und Leute“ Team, was das bedeutet. Beispielsweise bei der Weidehaltung und im Auslauf. In den nächsten acht Jahren sollen in den Ländern der Europäischen Union 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche biologisch bewirtschaftet sein. Österreich ist hier auf einem guten Weg, denn immerhin ist schon ein Viertel aller Betriebe Bio. Wir sehen uns an, welche Herausforderungen auf die österreichische Biolandwirtschaft zukommen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 16. April

*Generationen kochen - Strudel

Im Burgenland treffen wir auf die Landjugendgruppe Oberwart und ein klassisches burgenländisches Familienrezept: den ausgezogenen, gefüllten Strudel. Die junge Bezirksgruppe wirbt aktiv um Mitglieder, denn die Coronapandemie hat ihnen gezeigt, wie wichtig „Familie“ ist.

*Geschmack der Steiermark

Welche Kriterien wichtig sind für das DAC System der steirischen Weine, hat „Land und Leute“ hinterfragt. DAC steht für die Herkunft und die Typizität von Weinen.

*Kunstvolles Osterei

Andrea Wiener-Fererhofer aus Wels in Oberösterreich ist Ostereiermalerin aus Leidenschaft. Sie bemalt Monate vor dem Osterfest schon hunderte von Eiern und hat diese Kunst perfektioniert.

*Kärntner Osterbrauchtum

Der Reindling, eine Mehlspeise aus Germteig, ist in Kärnten unverzichtbarer Teil der Osterkulinarik. Wo die traditionellen Backformen dazu hergestellt werden und was noch zum typischen Osterbrauchtum im südlichsten Bundesland gehört, zeigt „Land und Leute“.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

