Nächster Halt: München! WESTbahn schafft in nur 3 Stunden 47 Minuten neue Direktverbindung von Wien in die bayerische Landeshauptstadt

4x täglich startet die WESTbahn den grenzüberschreitenden Verkehr nach München und verdichtet gleichzeitig auch den innerösterreichischen Fahrplan

Wien (OTS) - Die WESTbahn startet heute mit bis zu vier umsteigefreien Direktverbindungen zwischen Wien Westbahnhof und München Hauptbahnhof. In einer Rekordzeit von nur 3 Stunden 47 Minuten verbindet sie Wien (Hütteldorf) mit München (Ost) und benötigt damit 6 Minuten weniger als die bisher kürzeste Verbindung zwischen diesen beiden Städten. Ab 12. Juni verkürzt sich die Fahrzeit nochmals um 4 Minuten, auf dann nur noch 3 Stunden 43 Minuten. In Österreich halten die Züge in allen Bahnhöfen, die von der WESTbahn auch schon bisher bedient wurden. Somit gibt es erstmals umsteigefreie Verbindungen von Amstetten, Wels, Attnang-Puchheim und Vöcklabruck nach München.

Mit der neuen Destination und der damit verbundenen erstmaligen internationalen Streckenerweiterung der WESTbahn wird der öffentliche Verkehr noch attraktiver. Besonders Besitzerinnen und Besitzer des KlimaTickets Ö, für die das Ergänzungsticket nach München (das sogenannte „KlimaPlus-Ticket München“) nur 14,90 Euro kostet, profitieren vom grenzüberschreitenden Verkehr. Denn sie können in der Comfort Class 2+ ganz ohne Aufpreis reisen und sind damit immer eine Klasse besser unterwegs. Zusätzlich können sie kostenlos einen Sitzplatz reservieren und (wie alle Reisenden) WESTpunkte sammeln, die sie für Tickets oder ein Cateringprodukt ihrer Wahl einlösen können.

“ In Anbetracht der Spritkosten ist die Direktverbindung nach München aber auch für alle Autofahrerinnen und Autofahrer interessant, denn mit dem WESTsuperpreis reisen sie ab nur 23,99 Euro von Wien nach München. Dieser Preis ist im Vergleich zur Autofahrt einfach unschlagbar. “, sagt DI Thomas Posch, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH.

Einen weiteren Vorteil stellt auch der Halt im Bahnhof München Ost dar. Dieser ermöglicht es insbesondere den Reisenden aus dem oberösterreichischen Zentralraum und aus Salzburg, rasch und mit nur einem Umstieg in die S-Bahn den Flughafen München zu erreichen.

„Wir freuen uns, dass wir nun die langersehnte Strecke nach München aufnehmen können“, betont Mag. Florian Kazalek, ebenfalls Geschäftsführer der WESTbahn, und fügt hinzu: „Mit der Verbindung nach München erschließen wir einen neuen Markt, auf den wir schon lange hingearbeitet haben. Aber nicht nur die österreichischen, auch die deutschen Bahnreisenden profitieren von unserem neuen Angebot. Das Reisen in unseren neuen Doppelstockzügen wird nicht nur superschnell, sondern auch supereinfach gemacht, da es bei uns die Tickets nicht nur online und im WESTshop, sondern auch direkt im Zug und sogar bald in ausgewählten deutschen Bahnhofskiosken gibt“.

Gleichzeitig mit der Aufnahme des neuen Ziels München in den Fahrplan verdichtet die WESTbahn ab 8. April aber auch das Angebot zwischen Wien und Salzburg auf bis zu 52 Verbindungen pro Tag. Den erweiterten Fahrplan, inklusive der Verbindungen bis München, finden Sie unter westbahn.at/fahrplan.

