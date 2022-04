AVISO: Donnerstag, 14.4.22: Pressekonferenz Rotes Kreuz zur Hilfe in Krisenzeiten und zu dringenden Weichenstellungen für die Zukunft

Das Rote Kreuz informiert über die Humanitäre Hilfe für die Ukraine, berichtet über Vorbereitungen auf die Corona-Lage im kommenden Herbst und fordert eine umfassende Pflegereform.

Wien (OTS) - Das Rote Kreuz ist als größte, humanitäre Freiwilligenorganisation seit über zwei Jahren im Dauereinsatz: Die Corona – Pandemie und nun die humanitäre Katastrophe in der Ukraine fordern alle Kräfte. Nicht nur in Österreich. Dennoch ist es bereits jetzt entscheidend, dringende politische Weichenstellungen vorzunehmen: Eine echte Pflegereform, die Überarbeitung des Freiwilligengesetzes und ein neues, ganzheitliches Krisensicherheitsgesetz, das uns hilft, auf sämtliche zukünftige Krisen besser vorbereitet zu sein. Das Österreichische Rote Kreuz lädt am nationalen Tag der Notrufnummer 144, der jährlich am 14.4. stattfindet, zur Pressekonferenz.

Am Podium:

Gerald Schöpfer, Präsident Österreichisches Rotes Kreuz

Monika Stickler, Stv. Bundesrettungskommandantin

Claire Schocher-Döring, Abteilungsleiterin Suchdienst

Michael Opriesnig, Generalsekretär Österreichisches Rotes Kreuz



Wann: Donnerstag, 14. April 2022, 09:30

Wo: Österreichisches Rotes Kreuz, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

Als verantwortliche Organisation im Hinblick auf besonders vulnerable Gruppen, bitten wir Sie zu beachten, dass für die Teilnahme auf Grund der Covid-19-Sicherheitsbestimmungen ein 3G-Nachweis zu erbringen ist und bitten um das Tragen einer FFP2-Maske.

Um Anmeldung unter antonia.filka@roteskreuz.at wird gebeten.

Datum: 14.04.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Blutspendezentrale für Wien, NÖ und Burgenland

Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.roteskreuz.at/home

