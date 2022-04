Neu auf W24: „Uschi! Menschen, über die man spricht“

Wien (OTS) - Der Wiener Stadtsender zeigt ab sofort immer samstags um 18:45 Uhr „USCHI! Menschen, über die man spricht“. Journalistin, „Look“-Herausgeberin und Medienmacherin Uschi Pöttler-Fellner lädt im neuen TV-Format Persönlichkeiten ein, die durch besondere Leistungen, Erlebnisse und Erfahrungen bewegen. Mit ihren Gästen spricht sie über außergewöhnliche Lebenswege. Ziel der Sendung ist das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen und das Positive im Blick zu behalten.

„Ich freue mich darauf, in meiner neuen Sendung auf W24 interessante Persönlichkeiten an außergewöhnlichen Plätzen zu treffen und spannende Gespräche zu führen,“ sagt Uschi Pöttler-Fellner. Zu Gast in der Sendung sind u.a. Psychoanalytikerin Erika Padan Freeman, Gurgeltesterfinderin Manuela Födinger, Sängerin Virginia Ernst, Drehbuchautor und Regisseur Uli Brée, Moderatorin Victoria Swarovski, Moderatorin Katja Burkard, Modemacher Guido Maria Kretschmer und Schauspielerin Sophia Thomalla.

„Es sind faszinierende Menschen und Wiener Geschichten, die Uschi Pöttler-Fellner bei uns auf Schirm und Stream bringen wird. Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Format gemeinsam stemmen und damit wieder eine neue Seite von Wien zeigen können,“ freut sich W24-Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„Uschi! Menschen, über die man spricht“ immer samstags um 18:45 Uhr auf W24 und w24.at.



